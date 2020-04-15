  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار ليبيا

ليبيا: غرب طرابلس بدون حفتر

تاريخ النشر: 15/04/2020 - 08:31

ليبيا: غرب طرابلس بدون حفتر
مدرعات سيطر عليها مقاتلو الحكومة الليبية
عرب ٤٨

أسفرت العمليات العسكرية لحكومة الوفاق الليبيّة، المعترف بها دوليًا، بدعم جو من مسيّرات تركية، إلى سيطرة على مناطق واسعة غربي البلاد، منها إخلاء الخطّ الساحلي بين طرابلس وتونس من قوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، المدعوم مصريًا وإماراتيا.

ولم تتبقَ لقوات حفتر، الذي التزم الصمت إثر الهزائم العسكرية المتتالية، إلا قاعدة عسكرية واحدة غربي البلاد، هي قاعد الوطية، وأعلنت حكومة الوفاق أنها تتجهّز لاقتحامها قريبًا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي التابع للحكومة المعترف بها دوليا، محمد قنونو، نتائج المرحلة الجديدة من عملية "عاصفة السلام"، إن حكومته تمكّنت من "بسط سلطان الدولة على مدنها المختطفة في المنطقة الغربية بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر مربع في غضون ساعات"، مؤكدًا أن كامل منطقة غرب طرابلس باتت تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق.

والمدن التي سيطرت عليها قوّات حكومة الوفاق هي صرمان وصبراته والعجيلات ومليته وزليطن ورقدالين والجميل والعسّة.

وذكر قنونو أن غنائم معركة الأمس هي ست مدرعات إماراتية، وعشر دبابات، بالإضافة إلى عشرات الآليات المسلحة، وترسانة هائلة من الأسلحة والذخائر المصرية والإماراتية.

وبهذه العمليّة، تراجعت سيطرة قوات حفتر إلى مناطق جنوب طرابلس وراء العزيزية والساعدية، مع استمرار سيطرتها على مدينة ترهونة (95 كم جنوب شرقي طرابلس) ومواقع أخرى.

وتعتبر ترهونة مدينة إستراتيجيّة، تتّصل عبر طرق صحراوية جنوب بني وليد (180 كم جنوب شرقي طرابلس) بنسمة مرورا بقاعدة الجفرة المركز الرئيس لقيادة عمليات حفتر الحالية.

وفي مقابل الصمت الذي أصاب حفتر، تحدّثت وسائل إعلامه وأخرى عربية تدعمه مثل "سكاي نيوز عربية" و"العربيّة" عن إسقاط قوّاته لمسيّرات تركية والقبض على "مقاتلين سوريين" يقاتلون إلى جانب قوات حكومة الوفاق.

والأحد الماضي، حاول حفتر اقتحام مدينة ليبيّة لتعطيل العملية العسكرية، بحسب ما أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السرّاج، الذي أشار في بيان له الإثنين إلى "تحوّل كبير" في موقف حكومته من الدول الداعمة لحفتر، حيث خاطبها قائلا: "رسالتنا الثانية للعواصم المتآمرة: أبناؤكم الذين بعثتم بهم ليموتوا في العدوان على أرضنا سنعيدهم لكم في توابيت برفقة وثائقهم الثبوتية، وسنصدر أوامرنا لوزارة الخارجية لتولي التنسيق في الأمر مع الجهات المعنية".

وباستثناء السودان التي نفت وزارة خارجيتها مشاركة أي قوة سودانية "في القتال الدائر في ليبيا"، لا يزال داعمو حفتر يلزمون الصمت، كما لم يصدر عن البعثة الأممية في ليبيا أي موقف حيال التطورات الميدانية المفاجئة على العكس من بياناتها السابقة التي تتابع كل حدث عسكري، إلا من تغريدة صمّاء لوزير الشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، دعا فيها إلى وقف العمليات العسكرية في ليبيا.


#حفتر
#ليبيا
#طرابلس
#مصر
#الإمارات
#الوطية
#السراج
#تركيا

حوارات

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كوريا الشماليّة تحيي ذكرى مولد مؤسس الدولة الـ108 بإمكانات ضيّقة
كوريا الشماليّة تحيي ذكرى مولد مؤسس الدولة الـ108 بإمكانات ضيّقة

2020-04-15

هزة أرضية تضرب سورية
هزة أرضية تضرب سورية

2020-04-15

لبنان: تسريح موظفين وخفض أجور دون سابق إنذار
لبنان: تسريح موظفين وخفض أجور دون سابق إنذار

2020-04-15

الأكثر قراءة

تمديد مهلة التكليف الممنوحة لغانتس لتشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو

تمديد مهلة التكليف الممنوحة لغانتس لتشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو

2020-04-14
ارتفاع عدد ضحايا كورونا في البلاد إلى 122

ارتفاع عدد ضحايا كورونا في البلاد إلى 122

2020-04-14
معطيات الوفيات والإغلاق مضللة: إسرائيل بدون خطة خروج من كورونا

معطيات الوفيات والإغلاق مضللة: إسرائيل بدون خطة خروج من كورونا

2020-04-14
نتنياهو وغانتس يلتقيان مجددا و

نتنياهو وغانتس يلتقيان مجددا و"يمينا" ينشق عن كتلة اليمين

2020-04-14
ارتفاع عدد المصابين العرب بكورونا إلى 391

ارتفاع عدد المصابين العرب بكورونا إلى 391

2020-04-14