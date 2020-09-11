ليبيا: توقّفت المعارك... فتجدّدت الاحتجاجات المطلبيّة

انطلقت احتجاجات مطلبيّة في مدينة بنغازي، أمس الخميس، احتجاجًا على انقطاع التيار الكهربائي وظروف المعيشة الصّعبة، بعد أسابيع من احتجاج مماثلة في العاصمة، طرابلس.

وتخضع مدينة بنغازي سيطرة الجنرال خليفة حفتر قائد التمرد العسكري ضد الحكومة المعترف بها دوليًا ومقرّها طرابلس.

ونقلت "رويترز" عن شهود عيان أن المتظاهرين أحرقوا إطارات سيارات وأغلقوا بعض الطرق في تعبير غير معتاد عن مشاعر غضب واستياء.

وتقلّصت إمدادات الكهرباء هذا العام ما أثار احتجاجات في طرابلس الشهر الماضي، وفاقم من تدهور مستوى المعيشة وسط تصاعد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأهم سبب وراء تدهور إمدادات الكهرباء هو نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة. واتهمت قوّات حفتر المؤسسة الوطنية للنفط التي تتخذ من طرابلس مقرا بعدم استيراد ما يكفي من الوقود لتشغيل المحطات.

وحذّرت المؤسسة الوطنية للنفط، الشهر الماضي، من انقطاعات أسوأ للتيار الكهربائي في شرقي البلاد، قائلة إن النقص ناتج عن الحصار الذي يفرضه حفتر على منشآت النفط والغاز منذ شهور. وقالت إن واردات الديزل اللازمة لتشغيل المحطات تسبب لها "صعوبات مالية بالغة".

وناشدت المؤسسة الوطنية للنفط حفتر إنهاء الحصار الذي بدأ في كانون الثاني/يناير وخفض الإنتاج بشدة مما أدى إلى انهيار شبه كامل لإيرادات الطاقة هذا العام، وهي المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في البلاد.

ويحظى حفتر بدعم الإمارات وروسيا ومصر، بينما تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني.

وقال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي أمس، الخميس، إنّ دورية بحرية تابعة للاتحاد أوقفت سفينة كانت تنقل وقود طائرات من الإمارات إلى ليبيا للاشتباه في انتهاكها حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وتسارعت جهود صنع السلام في ليبيا منذ انتهاء جولة قتال كبرى في حزيران/يونيو وترسيخ خطوط المواجهة بالقرب من مدينة سرت.

واجتمع أعضاء من المجلسين النيابيين المتنافسين هذا الأسبوع في بوزنيقة بالمغرب وأعلنوا يوم الخميس التوصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بعد جولة مفاوضات بدأت قبل أيام.