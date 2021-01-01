ليبيا: عودة حركة الملاحة الجويّة في مطار مصراتة

عادت اليوم، الجمعة، حركة الملاحة في مطار مصراتة الدولي، غربي ليبيا، بعد توقف 5 أشهر جراء حريق عرضي.

وقالت إدارة المطار، في بيان، إن تم الجمعة، تسيير أول رحلة جوية وكانت لطيران الأجنحة (ليبي خاص) وتوجهت نحو تونس.

وقبل نحو أسبوع، قال مدير المطار عادل قزيط، للأناضول: "سنكون على استعداد لتسيير الرحلات بدءا من أول يناير (كانون الثاني 2021)".

وتابع: "تجهيز المطار جرى بجهود ذاتية ودعم من رجال أعمال، بعد تعرض صالة الركاب لحريق في أغسطس (آب) الماضي"، دون تفاصيل بشأن ذلك الدعم وقيمته.

وفي 4 آب/ أغسطس الماضي، توقفت حركة الملاحة الجوية في مطار مصراتة بسبب حريق عرضي.

وأكد قزيط: "لدينا مقترح مقدم من قبل شركة البيرق التركية لإعادة بناء المطار وتطويره، وقد أحلناه للجهات المختصة، ولم يتم الفصل فيه بعد".

وفي 3 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بحثت وزارة المواصلات الليبية، العرض المقدم من قبل شركة البيرق التركية، لإعداد مخطط عام لمطار مصراتة الدولي، مع تجهيز كافة مستندات العطاء للمشاريع المكملة لمشروع إنشاء محطة ركاب جديدة.