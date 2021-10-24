  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار ليبيا

ليبيا: خطة لفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة والبرلمان في نوفمبر

تاريخ النشر: 24/10/2021 - 17:10

ليبيا: خطة لفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة والبرلمان في نوفمبر
أثناء إعلان مفوضية الانتخابات (الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، اليوم الأحد، أنها تخطط لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في النصف الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها رئيس المفوضية، عماد السايح في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة طرابلس، حول استعدادات إجراء الانتخابات الليبية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وخلال المؤتمر، أوضح السايح أن خطة المفوضية تقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، بشكل متزامن، وكذلك إعلان نتائجها.

بينما أقر البرلمان الليبي في 5 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إجراء الانتخابات البرلمانية بعد 30 يوما من انتخاب رئيس للبلاد، رغم أن خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة، نصت على إجرائهما بالتزامن في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأضاف السايح خلال المؤتمر أنه "سيتم اليوم (الأحد) نشر نماذج قوائم التزكية التي اشترطتها قوانين الانتخابات على المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، دون تفاصيل عن تلك القوائم.

وأشار إلى أنه "ستنطلق الإثنين عملية استباقية تتضمن نشر قوائم الناخبين المسجلين"، مشددا على أن "المفوضية لن تحيد عن التزاماتها بتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة، ولن تتساهل مع أي محاولة للتعدي على صلاحياتها".

ولفت السايح إلى أن "الجهاز القضائي هو الذي يُحتكم إليه في الخلافات، وأن الفرصة متاحة أمام الجميع للطعن أمام القضاء على أي نص قانوني"، في إشارة إلى خلافات راهنة حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.

وقبل شهور، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 آذار/ مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، برعاية الأمم المتحدة، قبل أن تتجدد التوترات في البلاد.

بودكاست عرب 48

#الانتخابات الليبية
#المفوضية العليا للانتخابات الليبية
#الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
#ليبيا

حوارات

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المغرب: وقفات احتجاجية رفضا لإلزامية التطعيم ضد كورونا
المغرب: وقفات احتجاجية رفضا لإلزامية التطعيم ضد كورونا

2021-10-24

مقتل مدنيين يمنيين إثر سقوط صاروخ باليستي على حي سكنيّ
مقتل مدنيين يمنيين إثر سقوط صاروخ باليستي على حي سكنيّ

2021-10-24

الخرطوم: معتصمو القصر الرئاسي يغلقون طرقًا رئيسية
الخرطوم: معتصمو القصر الرئاسي يغلقون طرقًا رئيسية

2021-10-24

الأكثر قراءة

"شبكة الموساد" التي فككتها المخابرات التركية.. تفاصيل جديدة

2021-10-23
قتيل في جريمة إطلاق نار في ميناء يافا

قتيل في جريمة إطلاق نار في ميناء يافا

2021-10-23
حيفا: إصابة ثلاثة شبان من الناصرة طعنا في شجار

حيفا: إصابة ثلاثة شبان من الناصرة طعنا في شجار

2021-10-23
لقاء بوتين - بينيت

لقاء بوتين - بينيت

2021-10-23
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة من لبنان

2021-10-23