عقيلة صالح يترشح رسميا للانتخابات الرئاسية الليبية

قدم رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم السبت، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، في مقر المفوضية الوطنية للانتخابات في مدينة بنغازي.

وقال صالح (77 عاما) في تصريحات نقلتها محطة "ليبيا تنتخب" التلفزيونية المخصصة للانتخابات اللبيبة: "حضرت اليوم إلى مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مدينة بنغازي المجاهدة لتقديم المستندات المطلوبة لترشيحي لمنصب رئيس الدولة الليبية"، داعيا المواطنين للمشاركة في الانتخابات بكثافة.

ويرتفع عدد المرشحين بذلك إلى 24 مرشحا رئاسيا، كما أفادت المفوضية العليا للانتخابات على موقعها الإلكتروني.

والانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر، هي الأولى التي تجرى بالاقتراع العام في ليبيا، وتأتي تتويجا لعملية سياسية شاقة ترعاها الأمم المتحدة. وتسجل أكثر من 2,83 مليون ليبي من أصل سبعة ملايين ليبي للتصويت فيها.

ويرى المجتمع الدولي، أن إجراء الانتخابات، الرئاسية أولا على أن تليها انتخابات تشريعية بعد شهر، أمر ضروري لتهدئة الوضع في البلاد التي تملك أكبر احتياطات نفطية في إفريقيا.

لكن في سياق أمني ما زال هشا وخلافات سياسية مستمرة، بما في ذلك خلاف على موعد الانتخابات، يبقى إجراء الاقتراع غير مؤكد.

وصادق صالح في أيلول/ سبتمبر على النص المتعلق بالانتخابات الرئاسية بدون عرضه على النواب للتصويت عليه، وهو نص يبدو أنه مصمم على مقاس اللواء المقاعد المقرب منه، خليفة حفتر، وهو قرار طعنت فيه السلطات في طرابلس (غرب) وأدى إلى تصاعد حاد في التوتر.

والجمعة، تظاهر مئات الليبيين في العاصمة طرابلس ومصراتة (غرب) للتنديد بترشح سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، وخليفة حفتر للانتخابات الرئاسية.