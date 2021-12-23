ليبيا: تأجيل انتخابات الرئاسة ومقترح إجراء الاقتراع بيناير

توصلت لجنة برلمانية في ليبيا مكلفة بمتابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأربعاء لاستحالة إمكانية إقامة الاقتراع الرئاسي في موعده المقرر غدا الجمعة، فيما أعلن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، العودة لممارسة مهامه، وسط تمسك دولي بضرورة إجراء الانتخابات.

وتقدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باقتراح إلى مجلس النواب لتأجيل الموعد إلى 24 كانون الثاني/يناير المقبل.

وقال رئيس اللجنة في خطاب رسمي موجه لرئيس مجلس النواب الهادي الصغير، "استنادا الى الاجتماعات واللقاءات مع مفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء وكل الأطراف المعنية، وبعد اطلاعنا على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول".

ودعا الصغير، عقيلة صالح إلى العودة إلى منصبه كرئيس لمجلس النواب بهدف حشد الجهود ووضع خريطة طريق تتماشى مع المعطيات الجديدة، باعتبار أن ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تنتهي في 24 كانون الأول الجاري.

وأشارت المفوضية العليا للانتخابات إلى أن مرحلة الطعون الانتخابية شكلت منعطفا خطيرا في مسار العملية بسبب قصور التشريعات فيما يتعلق بدور القضاء في مسألة الطعون والنزاعات الانتخابية.

وحتى اليوم، لم تنشر المفوضية "القوائم النهائية" للمرشحين الذين بلغ عددهم 98 مرشحا، وتقلص العدد بعد الاستبعادات إلى 73 مرشحا، كما لم يسمح بمباشرة الحملة الانتخابية، إلى جانب ارتفاع عدد الشكاوى أمام القضاء والطعون في حق بعض المرشحين.

منذ بدء عملية التحضير للانتخابات الرئاسية قبل أسابيع، سجلت حوادث أمنية في بعض المراكز الانتخابية غرب ليبيا، إلى جانب محاصرة مسلحين مقر محكمة سبها جنوب البلاد لأيام، قبل السماح لها بالعمل مجددا لتقبل طعن سيف الاسلام القذافي بشأن قرار مفوضية الانتخابات استبعاده، وتعيده إلى السباق الرئاسي.

وقال أستاذ القانون الليبي جلال الفيتوري "منذ البداية كان خطر عدم إقامة الانتخابات في موعدها أو التهديد بذلك الهاجس الأكبر لدى الليبيين والمجتمع الدولي على حد سواء، لأن القوانين التي أقرت لإجراء الانتخابات مشوهة إلى حد كبير، إلى جانب غياب الظروف السياسية المتزنة، واستمرار الاستقطاب الحاد بين مختلف الأطراف السياسية".

وتابع قائلا إن "المفوضية منفصلة عن الواقع السياسي إلى حد كبير، وتعتقد أن مجلس النواب قادر على إزالة المعوقات أمامها لإجراء الانتخابات بعد شهر من الآن، وهو توصيف قاصر للأزمة التي تواجه العملية الانتخابية المرتبطة بلاعبين سلبيين في الداخل الليبي والخارج الأجنبي".