ليبيا: وليامز تؤكد مشاركة مجلسي الدولة والنواب في مباحثات القاهرة

عرب ٤٨/أ ف ب

أعلنت المستشارة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، الجمعة، مشاركة مجلسي النواب والأعلى للدولة، في مشاورات اللجنة المعنية بوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المقبلة في البلاد.

وعقد وليامز لقاءين منفصلين مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وفق تغريدة للمستشارة الأممية عبر حسابها على "تويتر".

وقالت وليامز "التقيت الليلة الماضية في طرابلس بالسيد فوزي النويري، الذي أكد التزام مجلس النواب بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة في القاهرة يوم 15 أيار/مايو الجاري".

وأضافت "التقيت الخميس رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي أكد التزام المجلس بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة".

وأوضحت أن الجولة الثانية من الاجتماعات تهدف "الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات وطنية في ليبيا في أقرب وقت ممكن".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وليامز تحديد يوم 15 أيار/مايو الجاري، موعدًا لاستئناف اجتماعات اللجنة الليبية المشتركة المعنية بوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المقبلة.

وكان مجلس النواب تجاوب متأخرًا مع المبادرة الأممية إلى حد فشل عقد اجتماعاتها التي كانت مقررة في 15 مارس/أذار الماضي، قبل أن يسمي ممثلين عنه شاركوا في الجولة الأولى من المباحثات المشتركة مع مجلس الدولة التي جرت في القاهرة، الشهر الماضي.

وفي 18 نيسان/أبريل الماضي، اختتمت اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، اجتماعات عقدت على مدى 6 أيام في القاهرة.

وجاءت المبادرة التي أعلنت عنها وليامز في 3 آذار/مارس الماضي، في ظل تصاعد مخاوف من انزلاق البلاد لحرب أهلية بعد انقسام على خلفية تنصيب مجلس النواب، فتحي باشاغا، رئيسًا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة، عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.