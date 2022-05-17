الحكومة الموازية في ليبيا تدخل طرابلس

أعلنت الحكومة الليبية المعيّنة من البرلمان ليل الإثنين الثلاثاء، دخولها إلى العاصمة طرابلس، مقر حكومة منافسة برئاسة عبد الحميد الدبيبة ترفض التخلي عن السلطة.

وأعلن المكتب الإعلامي للحكومة الموازية "وصول رئيس وزراء الحكومة الليبية فتحي باشاغا، برفقة عدد من الوزراء إلى العاصمة طرابلس استعدادا لمباشرة أعمال حكومته منها".

وأكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، فجر اليوم الثلاثاء دخوله عاصمة البلاد طرابلس، مشيرا إلى أنه سينظم اليوم مؤتمرا صحافيا لتوضيح الأمور.

وأشار إلى أنه لاقى ترحيبا حارا عند دخوله المدينة، فيما تداولت وسائل إعلام محلية بياناً لعمداء بلديات العاصمة، وعدد من ممثليها في مجلس النواب ترحيبهم بباشاغا في طرابلس.

من جانبه، وجه وزير الداخلية بحكومة باشاغا، عصام أبو زريبة، فجر اليوم، كلمة للشعب الليبي، أكد خلالها بأن الحكومة "تعمل من أجل حماية أرواح وممتلكات المواطنين، وأنها ستعمل بالسلم وقوة القانون".

ودعا الوزير كافة منتسبي الوزارة للقيام بواجباتهم الأمنية المناطق بهم تجاه الوطن والمواطن، والمحافظة على ممتلكات ومقدرات الشعب الليبي، مؤكداً أن الحكومة "بصدد استلام كافة الوزارات والمؤسسات داخل العاصمة".

كما طالب أبوزريبة كافة الجهات الأمنية بتقديم يد العون للوزراء لاستلام وزاراتهم، مؤكداً أن حكومته "هي حكومة كل الليبيين بكافة أطيافهم، وأنها جاءت بتوافق ليبي - ليبي، وأنها لن تقصي أحداً أو تستبعد أحدً"، خاتماً بالقول "ليبيا ستبنى بالجميع".

ولم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة حيال دخول باشاغا وحكومته لطرابلس.