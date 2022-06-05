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بريطانيا تعلن افتتاح سفارتها لدى ليبيا بعد إغلاق 8 سنوات

تاريخ النشر: 05/06/2022 - 23:53

بريطانيا تعلن افتتاح سفارتها لدى ليبيا بعد إغلاق 8 سنوات
العلم الليبي مرفوعا خلال احتجاجات (توضيحية - أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت المملكة المتحدة، الأحد، افتتاح سفارتها في ليبيا رسميا، بعد إغلاق دام نحو 8 سنوات على خلفية التوتر الأمني في البلاد.

وجاء الإعلان على لسان سفيرة بريطانيا لدي ليبيا، كارولين هورندال، في تغريدة عبر "تويتر"، عقب احتفال أقيم بالسفارة في طرابلس الليبية، الأحد.

واعتبرت السفيرة إعادة افتتاح سفارة بلادها في ليبيا "دليل على التزام المملكة المتحدة بتواصل العمل مع الليبيين، والأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة لليبيا".

وجاء الإعلان عن افتتاح السفارة البريطانية في العاصمة طرابلس اليوم خلال احتفالات باليوبيل البلاتيني لعيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية بمناسبة مرور 70 عامًا لاعتلائها العرش، بحسب السفيرة.

وفي مطلع آب/ أغسطس 2014 أغلقت بريطانيا سفارتها في طرابلس الليبية كباقي السفارات والبعثات الدبلوماسية الأخرى التي غادرت البلاد إثر اندلاع حرب أهلية في ليبيا بينما عادت الكثير من تلك السفارات إلى طرابلس مؤخرا بعد استقرار نسبي هناك.

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#ليبيا
#بريطانيا
#السفارة البريطانية
#إعادة فتح السفارة البريطانية في ليبيا

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