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ليبيا: توافق على تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد الجيش

تاريخ النشر: 20/07/2022 - 06:49

ليبيا: توافق على تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد الجيش
الرفض التام والمطلق للعودة إلى الاقتتال بين أبناء الوطن الواحد (gettyimages)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

توصلت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" في ليبيا، مساء الثلاثاء، إلى توافقات على طريق توحيد المؤسسة العسكرية ضمن جهود لإنهاء النزاع في البلاد، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة في العاصمة طرابلس، وفق بيان مشترك لقيادات المؤسسة العسكرية للجيش الليبي نشر على صفحة فيسبوك الخاصة برئاسة الأركان العامة للجيش التابعة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وشدد الحاضرون على رفضهم التام والمطلق للعودة إلى الاقتتال بين أبناء الوطن الواحد، ونبذهم العنف، ودعمهم الكامل مدينة الدولة، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية، وأكدوا ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

ووفقا للبيان، فقد تم الاتفاق على الشروع في تحديد الخطوات الواقعية لتوحيد المؤسسة العسكرية، وناقشوا ضرورة تسمية رئيس أركان واحد للمؤسسة العسكرية.

كما تم وضع أسس تبادل وتوحيد البيانات والتنسيق في الأعمال بين رئاسات الأركان النوعية والإدارات المختلفة، بالإضافة إلى الاتفاق على وضع برامج تدريب مشتركة حسب الإمكانيات المتوفرة، بحسب البيان.

وأقر الحاضرون أيضا تفعيل القوة المشتركة التي تم الاتفاق على تشكيلها في اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2020.

ووضعت خلال الاجتماع خطة للبدء في تسيير دوريات حدودية من الوحدات المختلفة لحرس الحدود لحماية الحدود الليبية، ومنع الهجرة غير النظامية وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب داخل الأراضي الليبية، وفق البيان.

وتأتي التوافقات بين القيادات العسكرية، في وقت تتصاعد فيه مخاوف من انزلاق ليبيا مجددا إلى حرب أهلية في ظل وجود حكومتين متصارعتين.

ومطلع آذار/مارس الماضي، منح مجلس النواب بطبرق الثقة لحكومة جديدة كلفها برئاسة فتحي باشاغا وتعمل من مدينة سرت وسط ليبيا.

بودكاست عرب 48

#ليبيا
#اللجنة المشتركة
#وقف إطلاق النار
#المؤسسة العسكرية
#الأمم المتحدة
#فتحي باشاغا
#حرب أهلية

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