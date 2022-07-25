  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار ليبيا

السفير الأميركي يناقش مع الدبيبة وباشاغا الاضطرابات في ليبيا

تاريخ النشر: 25/07/2022 - 15:26

السفير الأميركي يناقش مع الدبيبة وباشاغا الاضطرابات في ليبيا
وقفات احتجاجية بطرابلس تطالب برحيل القوات الأجنبية (gettyimages)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

قال السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه أجرى محادثات مع كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا، وأنهما أكدا التزامهما بتجنب العنف وإيجاد طرق لتهدئة الموقف في أعقاب الوفيات المأساوية الأخيرة.

وأضاف السفير الأميركي، اليوم الإثنين، في سلسلة تغريدات، أنه ناقش مع الدبيبة وباشاغا، في مكالمتين منفصلتين، الخطوات الممكنة لاستعادة مسار الانتخابات في أقرب وقت ممكن، باعتباره السبيل الوحيد لحل مشكلة الشرعية.

من جانبه، قال باشاغا إنه اتفق مع المبعوث والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال اتصال على الحاجة إلى العمل المشترك لوقف الاضطرابات الأخيرة.

وأضاف باشاغا، في تغريدة، أن "العنف قد ارتكب من قبل حكومة منتهية الشرعية والولاية، وخارجة عن القانون"، حسب تعبيره.

وأكد أن "الحلول الليبية وحدها القادرة على حل المشاكل الليبية، مشددا على أهمية إجراء انتخابات نزيهة، للتخلص من عصبة الفساد الجاثمة على الدولة"، على حد وصفه.

وتشهد ليبيا الغنية بالنفط انقساما سياسيا وصراعا على السلطة بين حكومتين، إحداهما حكومة فتحي باشاغا التي قام بتكليفها مجلس النواب مطلع آذار/مارس الماضي، وحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب.

في حين يصف باشاغا حكومة الدبيبة بأنها منتهية الصلاحية، ويطالب بدخول طرابلس واستلام مهامه، بينما يتخذ من مدينة سرت مقرا مؤقتا لحكومته بدعم من مجلس النواب.

بودكاست عرب 48

#ليبيا
#المبعوث الأميركي
#فتحي باشاغا
#عبد الحميد الدبيبة

حوارات

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

لافروف: اتفاق تصدير الحبوب مع أوكرانيا لا يمنعنا من مهاجمة البنية التحتية العسكرية
لافروف: اتفاق تصدير الحبوب مع أوكرانيا لا يمنعنا من مهاجمة البنية التحتية العسكرية

2022-07-25

لبنان: اختطاف سعوديّ "استدرجته عصابة"
لبنان: اختطاف سعوديّ "استدرجته عصابة"

2022-07-25

تحذيرات من عودة 2300 أردني للعمل في فنادق إيلات
تحذيرات من عودة 2300 أردني للعمل في فنادق إيلات

2022-07-25

الأكثر قراءة

شهيدان وإصابات بنابلس واشتباكات مع الاحتلال في قباطية

شهيدان وإصابات بنابلس واشتباكات مع الاحتلال في قباطية

2022-07-24

"قواعد سلاح الجو الإسرائيلي ستصاب بشلل كامل بالحرب القادمة"

2022-07-24
قتيل في جريمة طعن بالخليل

قتيل في جريمة طعن بالخليل

2022-07-24
حالة الطقس: موجة الحر تستمر حتى الخميس

حالة الطقس: موجة الحر تستمر حتى الخميس

2022-07-24
شقيقة القتيل ووالدة الطفل المصاب من الطيرة: ابن شقيقي يصارع الموت

شقيقة القتيل ووالدة الطفل المصاب من الطيرة: ابن شقيقي يصارع الموت

2022-07-24