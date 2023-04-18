المبعوث الأممي إلى ليبيا: ثمة فرصة تاريخية لإنهاء الأزمة وإجراء الانتخابات

أشار باتيلي إلى أن هذه "الدينامية الوطنية الجديدة" يجب أن تكون "مستدامة وموسعة"، مؤكدًا أن الأمم المتحدة ستواصل عمل الوساطة حتى يتم استيفاء جميع الشروط "السياسية والقانونية والأمنية لتنظيم الانتخابات هذا العام".

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، الثلاثاء، أن الليبيين أمام "فرصة تاريخية للتغلب" على الأزمة التي يغرق فيها بلدهم منذ 2011، معربا عن الأمل في تنظيم الانتخابات هذا العام.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السنغالي عبد الله باتيلي، خلال اجتماع لمجلس الأمن "سنحت فرصة تاريخية للتغلب على الأزمة المستمرة منذ عقد".

وأوضح أنه في الأسابيع الأخيرة "كانت هناك ديناميكية جديدة في ليبيا. جرت مشاورات مكثفة بين الجهات الأمنية، ويتخذ المسؤولون السياسيون والمؤسساتيون خطوات لدفع العملية السياسية قدما".

ورحّب باتيلي بالاجتماعات التي عقدت في آذار/مارس ونيسان/أبريل في تونس وطرابلس وبنغازي وسبها لممثلين عسكريين من مختلف مناطق البلاد "تعهّدوا خلالها بدعم جميع مراحل الانتخابات ونبذ العنف في جميع أنحاء ليبيا واتخاذ تدابير عملية من أجل عودة آمنة للنازحين".

وأضاف أن "اللقاءات بين الوحدات العسكرية والمجموعات الأمنية من الشرق والغرب والجنوب تشكل تقدما. وهذه اللقاءات تحمل قيمة رمزية كبرى على طريق المصالحة وتوحيد البلاد".

وأشار باتيلي إلى أن هذه "الدينامية الوطنية الجديدة" يجب أن تكون "مستدامة وموسعة"، مؤكدًا أن الأمم المتحدة ستواصل عمل الوساطة حتى يتم استيفاء جميع الشروط "السياسية والقانونية والأمنية لتنظيم الانتخابات هذا العام".

وجرى تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كان من المقرّر إجراؤها أصلا في كانون الأول/ديسمبر 2021، إلى أجل غير مسمّى بسبب الخلافات المستمرة لا سيّما حول القاعدة القانونية للاقتراع ووجود مرشّحين مثيرين للجدل.

وتمرّ ليبيا بأزمة سياسية كبيرة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي بعد حكم دكتاتوري دام 42 عاما.

وتتنافس حكومتان على السلطة إحداهما في طرابلس تعترف بها الأمم المتحدة، والأخرى مدعومة من المشير خليفة حفتر في شرق ليبيا.

وكان باتيلي قد أعلن في شباط/فبراير عن مبادرة جديدة لكسر الجمود، وأعرب مؤخّرا عن الأمل في التوصّل إلى اتفاق "بحلول منتصف حزيران/يونيو" لتنظيم الانتخابات قبل نهاية عام 2023.