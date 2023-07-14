مجموعات ليبية توقف إنتاج النفط في حقل الشرارة

المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، كان قد دعا مطلع تموز/ يوليو الجاري، الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق حقول النفط، "لكون ذلك خطرا على الاقتصاد الليبي".

أوقفت مجموعات ليبية، الخميس، إنتاج النفط في حقل الشرارة جنوبي البلاد، وفق مصدر بالحقل.

وأفاد المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، بـ"إيقاف مجموعات محلية، الخميس، إنتاج النفط بحقل الشرارة الذي ينتج حوالي 250 ألف برميل يوميا".

وأضاف أن المجموعات المحلية طالبت بإيقاف إنتاج النفط، ردا على توقيف وزير المالية السابق فرج بومطاري بالعاصمة طرابلس، الأربعاء.

وحتى ساعة نشر الخبر، لم تعقب المؤسسة الوطنية للنفط الليبية ووزارة النفط والغاز على ما قاله المصدر بشأن إيقاف الإنتاج، كما لم يصدر بيان حكومي بخصوص توقيف الوزير السابق.

وفي وقت سابق الخميس، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء ورود تقارير عن توقيف الوزير السابق بومطاري في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، الأربعاء، واقتياده إلى مكان مجهول.

وأعربت البعثة في بيان نشرته، الخميس، عن قلقها البالغ من التقارير التي تفيد بإغلاق بعض حقول النفط ردا على اختطاف بومطاري، معتبرة ذلك يؤثر على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي، وطالبت بإنهائه فورا.

علما أن المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، كان قد دعا مطلع تموز/ يوليو الجاري، الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق حقول النفط، "لكون ذلك خطرا على الاقتصاد الليبي".

وجاءت هذه التصريحات بعد تهديدات أطلقتها الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب بأنها ستمنع تدفق النفط والغاز وتوقف تصديرهما، باللجوء إلى القضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة.

ومسألة التوزيع العادل لإيرادات النفط تعد أهم الأزمات في ليبيا، حيث تتصارع الحكومة المعينة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على السيطرة على تلك الإيرادات.