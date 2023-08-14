ليبيا: توترات وانتشار أمني في طرابلس إثر مواجهات مسلحة

أفاد شهود عيان بانتشار عدة سيارات مسلحة تابعة لجهاز "الردع" واللواء "444" في عدة أحياء بطرابلس من بينها صلاح الدين، وعين زارة، وطريق الشط.

اندلعت مواجهات مسلحة في عدة أحياء بالعاصمة الليبية طرابلس مساء الإثنين بين قوتين أمنيتين تتبع إحداهما لحكومة الوحدة الوطنية والأخرى للمجلس الرئاسي؛ حسبما أفاد مصدر أمني.

وذكر مصدر في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن "مواجهات مسلحة اندلعت في أحياء بطرابلس بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي واللواء (444) التابع لحكومة الوحدة".

وأضاف المصدر أن "المواجهات مستمرة حتى الساعة (20:15 بتوقيت غرينتش) بالقرب من مستشفى الطبي ومنطقة عين زارة جنوبي العاصمة".

وفي السياق ذاته، أفاد شهود عيان بانتشار عدة سيارات مسلحة تابعة لجهاز "الردع" واللواء "444" في عدة أحياء بطرابلس من بينها صلاح الدين، وعين زارة، وطريق الشط.

من جانبه، قال الناطق باسم مركز طب الطوارئ، مالك مرسيط، إن "عدد من سيارات الإسعاف تتجه إلى منطقة عين زارة على خلفية التوترات الأمنية فيها".

وأشار مرسيط في تصريحات له إلى إعلان مركز طب الطوارئ والدعم حالة النفير العام في العاصمة.

ولم تصدر حكومة الوحدة الوطنية أو المجلس الرئاسي أي بيان بشأن هذه المواجهات المسلحة.

مما يذكر أنه في 28 أيار/ مايو الماضي شهدت طرابلس اشتباكات استمرت لساعات بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب واللواء "444" على خلفية اعتقال الأول لأحد القادة التابعين للواء "444".