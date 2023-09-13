فيضانات ليبيا: إخلاء درنة من السكان لاستكمال عمليّات البحث والإنقاذ

أكد مسؤول ليبي أن "الجيش أخلى درنة من السكان والصحافيين، لإفساح المجال لفرق الإنقاذ المحلية والدولية، للعمل وانتشال ضحايا إعصار (دانيال)".

أخلت السلطات الليبية مدينة درنة المنكوبة من جرّاء الفيضانات التي ضربتها وخلّفت آلاف القتلى والمفقودين، لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ.

وقالت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، اليوم الأربعاء، إن "الجيش أخلى مدينة درنة من جميع سكانها والصحافيين لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ".

جاء ذلك وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، طارق الخراز، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال الخراز إن "الجيش أخلى درنة من السكان والصحافيين، لإفساح المجال لفرق الإنقاذ المحلية والدولية، للعمل وانتشال ضحايا إعصار (دانيال)".

(Getty Images)

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل أكثر 6000 شخص بخلاف آلاف المفقودين أغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.

وفي وقت سابق اليوم، قال وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية سعد الدين عبد الوكيل للأناضول، إن عدد قتلى الفيضانات في مدن شرق ليبيا تجاوز 6 آلاف والمفقودين بالآلاف" دون ذكر عددهم.

(Getty Images)

وأضاف أن "حصيلة الوفيات تعتبر أولية وهذه إحصائية لكل المناطق المتضررة جراء الفيضانات ومدينة درنة سجلت العدد الأكبر" مرجحا ارتفاع الحصيلة في الساعات القادمة.