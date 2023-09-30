إنقاذ 110 مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

أنقذ 110 مهاجرين غير نظاميين من جنسيات إفريقية خلال عمليتين لحرس السواحل في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا.

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي السبت إنقاذ 110 مهاجرين غير نظاميين من جنسيات إفريقية خلال عمليتين في البحر المتوسط قبالة سواحل مدينة الخمس، شمال غربي البلاد.

وقال بيان رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، إن "جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ برئاسة أركان القوات البحرية، قام بعمليتي إنقاذ لقاربين مطاطيين شمال شرق الخمس (شرق طرابلس)".

وأضاف "تم إنقاذ 110 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات إفريقية وتم إنزالهم في نقطة الإنزال بقاعدة الخمس البحرية، وتسليمهم إلى الجهات المختصة بعد تقديم الدعم والمساعدة لهم".

وتنشط في عدد من مناطق شمال غربي ليبيا تجارة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا من قبل جماعات تستغل حالة الانقسام السياسي والفوضى الأمنية في البلاد، لا سيما في مدن القره بوللي (60 كلم شرق طرابلس) وصبراتة (70 كلم غرب طرابلس) وزوارة (120 كلم غرب طرابلس) إضافة لطبرق.

وتنطلق من تلك المناطق قوارب الهجرة باتجاه شواطئ أوروبا التي تشكو تزايد عدد الوافدين إليها عبر ليبيا، بينما ترد السلطات الليبية على ذلك بالقول إن أوروبا "لا تساعدها في مكافحة الظاهرة كونها بلد عبور وليست بلد منشأ".

يأتي ذلك فيما تشهد ليبيا صراعا بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يعينها برلمان جديد منتخب.