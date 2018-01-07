  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار مصر

مصر تُكذّب تقرير "نيويورك تايمز" في بيان رسمي

تاريخ النشر: 07/01/2018 - 17:08

مصر تُكذّب تقرير "نيويورك تايمز" في بيان رسمي
طلاب جامعة القاهرة يتظاهرون رفضًا لقرار ترامب (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

سارعت السلطات المصرية لإصدار بيان، صباح اليوم الأحد، ينفي صحة تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن قبول مصر ضمنيا لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، على خلاف ما تظهره للعلن.

وكانت الصحيفة الأميركية قد نشرت تقريرا، أمس السبت، يشير إلى امتلاكها فحوى تسجيلات صوتية، قالت إنها لـ"ضابط مخابرات مصري"، يدعى أشرف الخولي، مع 3 مقدمي برامج حوارية بارزين ببلاده هم عزمي مجاهد، وسعيد حساسين ومفيد فوزي بالإضافة للفنانة يسرا، يحثهم على الترويج لموقف يتضمن القبول برام الله عاصمة لفلسطين بدلا من القدس.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية، في بيان، إن تقرير الصحيفة الأميركية "يحمل ادعاءات"، واصفة إياه بأنه "تسريبات مزعومة لشخص مجهول".

كما جاء في بيان الهيئة العامة للاستعلامات بمصر، إن "التقرير تضمن ادعاءات بشأن موقف مصر من قضية القدس".

وكانت "نيويورك تايمز" أوردت السبت، أن "ضابط المخابرات المصري" التي قالت إنه يدعى أشرف الخولي، أجرى 4 مكالمات هاتفية "بنبرة هادئة" مع مقدمين لبرامج حوارية مؤثرة في مصر.

وقال الخولي إن "مصر، شأنها في ملف القدس شأن جميع إخواننا العرب، ستنكر هذا القرار علنًا، في حين أن ما هو مهم بالنسبة لنا إنهاء معاناة الفلسطينيين عبر حل سياسي يتمثل برام الله بدل القدس عاصمة لفلسطين"، محذرا من انتفاضة فلسطينية قد تضر الأمن القومي المصري.

وسبق أن أعلنت مصر رسميا، عبر بيانات لعدة جهات منها الخارجية، رفضها لقرار ترامب بشأن القدس فور صدوره، كما توجهت لمجلس الأمن الشهر الماضي بمشروع قرار، نيابة عن المجموعة العربية، يؤكد على ضرورة عدم المساس بوضع مدينة القدس، غير أن "الفيتو" الأميركي حال دون تمريره.

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بتأييد 128 دولة منهم مصر، قرارًا تقدمت بمسودته كل من تركيا واليمن، يرفض قرار ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

اقرأ/ي أيضًا | مصر وافقت على إعلان ترامب سرًا والمخابرات أمرت الإعلام بالترويج له

وفي 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلن ترامب، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا، وقلقا وتحذيرات دولية.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#القدس
#ترامب
#مصر
#الأمم المتحدة
#العمل الدبلوماسي
#نيويورك تايمز
#الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية
#عزمي مجاهد
#سعيد حساسين
#مفيد فوزي
#يسرا

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الحوثيون يعلنون إسقاط مقاتلة للتحالف والسعودية تؤكد نجاة الطاقم
الحوثيون يعلنون إسقاط مقاتلة للتحالف والسعودية تؤكد نجاة الطاقم

2018-01-07

واشنطن تشترط تعليق بيونغ يانغ تجاربها النووية قبل التفاوض
واشنطن تشترط تعليق بيونغ يانغ تجاربها النووية قبل التفاوض

2018-01-07

"6243 برميلا متفجرا ألقاها النظام خلال 2017"
"6243 برميلا متفجرا ألقاها النظام خلال 2017"

2018-01-07

الأكثر قراءة

ارتفاع عدد قتلى الإسرائيليين وإطلاق الصواريخ من غزة

ارتفاع عدد قتلى الإسرائيليين وإطلاق الصواريخ من غزة

2018-01-07
حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

2018-01-07
هدم قاعة للأفراح في باقة الغربية بذريعة البناء دون تراخيص

هدم قاعة للأفراح في باقة الغربية بذريعة البناء دون تراخيص

2018-01-07
مستوطنون يقتحمون الأقصى قبيل دخول وزير الداخلية الأردني

مستوطنون يقتحمون الأقصى قبيل دخول وزير الداخلية الأردني

2018-01-07
19 متهمًا بجرائم مختلفة بينها قتل ماريا غانم وفارس نادي بيافا

19 متهمًا بجرائم مختلفة بينها قتل ماريا غانم وفارس نادي بيافا

2018-01-07