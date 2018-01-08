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مصر: إعلان موعد الانتخابات الرئاسية 2018

تاريخ النشر: 08/01/2018 - 17:30

مصر: إعلان موعد الانتخابات الرئاسية 2018
توضيحية
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : نواف رضوان

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الإثنين، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى داخل البلاد على مدى 3 أيام، من 26 إلى 28 آذار/ مارس.

وأضاف رئيس الهيئة خلال مؤتمر صحفي، أن الانتخابات ستجرى في الخارج في أيام 16 و17 و18 آذار/ مارس.

وتابع أنه في حال إجراء جولة إعادة فسوف تعقد في الداخل من 24 إلى 26 نيسان/ أبريل، وفي الخارج من 19 إلى 21 نيسان/ أبريل.

وقال لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، إن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري وحتى 29 من الشهر ذاته، وإعلان القائمة النهائية في صحيفتي الأهرام والأخبار، المملوكتين للدولة في 31 كانون الثاني/ يناير 2018.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مصر
#انتخابات رئاسية
#2018

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