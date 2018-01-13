مرتضى منصور يعلن ترشحه لرئاسة مصر

أعلن رئيس نادي الزمالك وعضو البرلمان المصري، مرتضى منصور، اليوم السبت، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، والتي من المزمع تنظيمها في شهر آذار/ مارس المقبل.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة أدلى بها منصور لبرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه أحد أبرز أذرع النظام المصري، أحمد موسى، على فضائية صدى البلد.

وقال منصور، المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل بين الحين والآخر، والمؤيد بشدة للجنرال عبد الفتاح السيسي ونظامه: "قررت خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأضاف أن المشكلة التي تواجهه حاليًا "تتمثل في جمع توكيلات 20 نائبًا بمجلس النواب، نظرًا لأن غالبية أعضاء المجلس وقعوا للرئيس السيسي".

وحسب وسائل إعلام محلية، وصل حتى الجمعة، عدد أعضاء البرلمان الذين وقعوا على استمارة تزكية لترشح السيسي لانتخابات الرئاسة، 516 نائبا، من بين عدد أعضاء المجلس المقدر بـ596 نائبًا، ولا يحق للنائب تزكية أكثر من مرشح لانتخابات الرئاسة.

وأشار منصور إلى أنه سيكتفي بجمع توكيلات من المواطنين، عبر جولات بالمحافظات (27 محافظة).

ووفق القانون، يتوجب على من يرغب في الترشح الحصول على تزكية 20 برلمانيًا على الأقل، أو جمع توكيلات بتأييد ترشحه من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وأوضح منصور الذي له موقف مناهض لثورة يناير 2011، أن أول قرار سيتخذه حال فوزه بالرئاسة هو "غلق (موقع) فيسبوك في مصر"، في إشارة لانتقاداته الدائمة لتعليقات النشطاء والسياسيين المناوئة للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن أعلن مرتضى منصور خوضه رئاسيات 2014، قبل أن يتراجع آنذاك ويعلن دعمه للسيسي.

وبقرار منصور سيصل عدد المرشحين المحتملين في رئاسيات 2018 إلى أربعة بارزين هم: خالد علي، محمد أنور السادات ورئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان، وفق ما أعلنه متحدث بحزبه (مصر العروبة الديمقراطي)، فيما تراجع رئيس الوزراء الأسبق الفريق متقاعد أحمد شفيق عن خوض الرئاسيات المقبلة.

ولم يعلن السيسي بعد موقفه من الانتخابات، غير أن تقارير صحفية محلية كشفت اليوم، عن أنه سيلعن كشف حساب الأربعاء المقبل، قبل قراره النهائي بالترشح.

وحددت "الهيئة الوطنية للانتخابات" تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 20 يناير/كانون الثاني الجاري وحتى الـ29 من الشهر ذاته.