السيسي يوكل لمدير مكتبه تسيير أعمال المخابرات العامة

أوكل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مهمة تسيير أعمال جهاز المخابرات العامة إلى مدير مكتبه، عباس كامل، بعد أن أقال اللواء خالد فوزي من منصبه كقائم بأعمال مدير الجهاز قبل أيام دون إعلان الأسباب.

وأعلنت الرئاسة المصرية في بيان عن تكليف كامل بتسيير أعمال الجهاز دون التطرق إلى الظروف المحيطة بإقالة فوزي أو تعيين مدير مكتب السيسي، قبل شهرين من الموعد المحدد لإجراء انتخابات رئاسية في مصر.

وكان فوزي قد تولى إدارة الجهاز قائمًا بأعمال رئيسه منذ كانون الأول/ ديسمبر 2014، خلفا لمديره السابق اللواء محمد فريد التهامي.

وفي وقت سابق من الأسبوع، أوردت وسائل إعلام عربية أن السيسي عزل فوزي من منصبه. لكن غالبية وسائل الإعلام في مصر لم تتناول الموضوع.

وقالت تقارير إعلامية إن هناك أسبابًا عدة لإطاحة فوزي من منصبه، أحدثها التسريبات التي أذاعتها قبل حوالي عشرة أيام قناة "مكملين"، وتضمنت تسجيلات صوتية لأحد ضباط الجهاز خلال إعطائه توجيهات لعدد من الإعلاميين والفنانات، تخص تناولهم قرارات وتوجهات القيادة المصرية الحالية.

وتشير التقارير إلى أن هذا التعيين قد يكون الأول في سلسلة إقالات وتعيينات جديدة، ستشمل عددًا من المناصب الرفيعة بالدولة.