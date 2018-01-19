مصر: السيسي يعلن ترشحه لولاية أخرى

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة، نيته الترشح لولاية ثانية بمنصب رئيس الجمهورية، في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في مصر في شهر آذار/ مارس المقبل.

وجاء وإعلان الترشيح خلال اليوم الختامي لمؤتمر "حكاية وطن"، الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام في القاهرة، لتقديم كشف حساب عن ولايته الرئاسية الأولى، التي تنتهي خلال أشهر.

وقال السيسي: "اسمحوا لي وتتقبلوا ترشحي لرئاسة الجمهورية ونيل ثقتكم مرة أخرى لفترة رئاسية ثانية".

ووفق الدستور المصري يحق للسيسي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتولي فترة رئاسة ثانية وأخيرة مدتها أربع سنوات.

ومع إعلان ترشح السيسي، يرتفع عدد المرشحين إلى أربعة، هم المحامي خالد علي ورئيس الأركان السابق، الفريق سامي عنان، ورئيس نادي الزمالك، النائب مرتضى منصور، في حين تراجع محمد أنور السادات عن ترشحه قبل أيام.

وقال السادات، نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات "قررنا ألا نشترك في الانتخابات، أو نستمر في خوض العملية الانتخابية، وسنظل نمارس دورنا بكل قناعة وإيمان بأن مصر تتوجه للأفضل، وندعو للمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية".

وأضاف: "لا أشعر ولا أطمئن أن الانتخابات ليست بالصورة التي كنا نتمناها، وطالبنا بأمور ولم نجدها، وبالتالي لن نخوض معركة خاسرة".

وانتقد السادات الكثير من سياسات الحكومة الاقتصادية وأيضا أوضاع حقوق الإنسان والحريات. ودعا إلى "تحرير الخطاب السياسي وإلى فتح المجال أمام ممارسة سياسية حقيقية".

وقال إنه لم يتمكن من عقد مؤتمره الصحفي في أحد الفنادق "بسبب تدخلات الأمن".