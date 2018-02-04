مقتل 3 وإصابة 6 في تفجير بسيناء

قالت مصادر أمنية إن مجندين اثنين ومدنيا قتلوا وأصيب خمسة مجندين ومدني، اليوم الأحد، في تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة تابعة لقوات الأمن في جنوب مدينة العريش شمال سيناء المصرية.

وينشط في المحافظة المتاخمة للحدود مع إسرائيل وقطاع غزة مسلحون بايعوا تنظيم "داعش" في تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

وقال مصدر إن المصابين لحقت بهم جروح متفاوتة نتجت عن تطاير الشظايا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن ما يربو على 12 ألفا من قوات الأمن أصيبوا في هجمات المسلحين منذ عام 2014.

وتقول المصادر الأمنية، إن مئات من قوات الأمن قتلوا في الهجمات التي تزايدت منذ انتفاضة 2011 وامتدت في الآونة الأخيرة إلى خارج شمال سيناء واستهدف بعضها كنائس في القاهرة ومدينتي الإسكندرية وطنطا.

ويقول الجيش إنه قتل مئات المسلحين في السنوات القليلة الماضية في حملة بشمال سيناء تشارك فيها الشرطة.