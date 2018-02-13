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منظمات حقوقية تصف الانتخابات في مصر بـ"الهزلية"

تاريخ النشر: 13/02/2018 - 11:47

منظمات حقوقية تصف الانتخابات في مصر بـ"الهزلية"
من الأرشيف
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

قالت 14 منظمة حقوقية دولية وإقليمية إن الانتخابات الرئاسية في مصر، المقررة الشهر المقبل، لا تفي "بالحد الأدنى من المتطلبات" اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ودعت حلفاء القاهرة للتنديد بالانتخابات "الهزلية."

ومن المتوقع أن يفوز الرئيس الحالي، المشير السابق، عبد الفتاح السيسي في انتخابات آذار/مارس المقبل على منافسه الوحيد، وهو سياسي مغمور وأحد أشد مؤيديه.

ويخضع قادة بالمعارضة، والذين دعوا لمقاطعة التصويت، لتحقيقات بسبب مزاعم حول سعيهم لزعزعة استقرار البلاد.

وقالت المنظمات، ومن بينها "هيومن رايتس ووتش" ولجنة الحقوقيين الدولية، اليوم الثلاثاء إن حكومة السيسي "قمعت الحريات، وألقت القبض على مرشحين محتملين، وانحازت إلى أنصارها."

وأضافت " مصر تبتعد عن الديمقراطية مع كل انتخابات."

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مصر
#عبد الفتاح السيسي
#هيومن رايتس ووتش

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