إدانات دولية لقبض أجهزة السيسي على جنينة: تعسفي وسياسي

أدانت العديد من المنظمات والجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان حول العالم، اعتقال أجهزة الأمن التابعة لنظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، المستشار هشام جنينة، واعتبرته انتهاكًا لحرية التعبير وحرية الحياة السياسية في مصر.

واعتقلت أجهزة أمن السيسي، أمس الثلاثاء، المستشار جنينة، الذي كان أحد أبرز أعضاء حملة رئيس الأركان السابق، سامي عنان، قبل اعتقاله ووضعه في السجن الحربي على يد القوات المسلحة لمنعه من منافسة السيسي في الانتخابات المقررة في آذار/ مارس المقبل.

وجاء اعتقال جنينة على خلفية تصريحاته التي قال فيها إن لدى عنان وثائق وأدلة ستغير مسار المحاكمات السياسية، وتكشف المسؤولين عن الأزمات الرئيسية في مصر منذ ثورة 25 يناير 2011، وحقيقة "الطرف الثالث" الذي نُسبت إليه العديد من الاغتيالات والجرائم السياسية في مصر.

وفي تغريدة على موقع تويتر، قالت منظمة العفو الدولية إن "القبض التعسفي على المستشار هشام جنينة وإحالته للمدعي العسكري يمثلان استهتارا تاما بالحق في حرية التعبير والمشاركة في الحياة العامة".

وأضافت منظمة العفو الدولية أن "المشاركة في الحياة العامة أصبحت جريمة في مصر".

كما اعتبرت منظمة "إفدي" الدولية لحقوق الإنسان في بيان أن قرار حبس هشام جنينة تعسفي يخالف القانون ولا مبرر له.

كما وصفت المنظمة قرار الحبس بأنه انتهاك لحرية التعبير والرأي، وطالبت السلطات المصرية بإطلاق سراح جنينة وتوفير الحماية الكافية له، ودعتها إلى توفير أجواء الحرية اللازمة في مصر واحترام التزاماتها الدولية في هذه الخصوص.

يشار إلى أن الفريق عنان محتجز في السجن الحربي على خلفية إعلان عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك بعدما اتهمته قيادة القوات المسلحة بمخالفة القانون بهذا الإعلان، كما اتهمته بالتحريض على القوات المسلحة وتزوير وثائق رسمية.

ويرى سياسيون وناشطون معارضون لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن قبله نظام حسني مبارك، أن الطرف الثالث ما هو إلا جهاز المخابرات الحربية الذي كان يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما قامت الثورة.

الجدير بالذكر أن جنينة تعرض لاعتداء في 27 كانون الثاني/ يناير الماضي بعد أيام من اعتقال عنان، ووصف جنينة الاعتداء عليه بأنه محاولة اغتيال.