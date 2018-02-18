مصر: سندات دولية بأربعة مليارات دولار والدين الخارجي يزداد

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري، الأحد، إن بلاده تتجه لطرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 3 - 4 مليارات دولار، خلال العام المالي المقبل 2018/2019.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع تموز/يوليو حتى نهاية حزيران/ يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وأعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء الماضي، عن بيعها سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، موزعة على ثلاث شرائح بآجال مختلفة.

ولم يشر كوجك، الذي كان يتحدث لقناة العربية السعودية، إلى موعد دقيق أو مكان إصدار السندات الدولية المقبلة.

وأضاف "كذلك، نعتزم التوجه للأسواق المحلية فيما يتعلق بإصدار سندات محلية، بعد قيام البنك المركزي المصري بخفض نسبة الفائدة واحد بالمائة.

والخميس الماضي، قرر المركزي المصري خفض الفائدة واحد بالمائة على الإيداع والإقراض، ليصبح 17.75 بالمائة و18.75 بالمائة على التوالي.

وتابع المسؤول الحكومي: "مع انخفاض أسعار الفائدة، نستهدف إصدار سندات محلية مقابل الأذون المحلية، وهذا مهم لأجل وعمر الدين، كما أنه يقلل من مخاطر الإصدارات قصيرة الأجل".

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار ليعادل 36.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أيلول/ سبتمبر 2017، مقابل 60.15 مليار دولار في نفس الفترة من 2016.

وخلال 2017، اقترضت مصر 18 مليار دولار وسددت 30 مليار دولار، كما تعتزم سداد 12 مليار دولار خلال العام 2018، وفقا للبنك المركزي.