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الحكم بالإعدام على 21 متهم في محكمة مصرية

تاريخ النشر: 22/02/2018 - 17:48

الحكم بالإعدام على 21 متهم في محكمة مصرية
صورة توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير : خالد السيد

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الخميس، الحكم بالإعدام شنقًا، على 21 متهم، من بين 28 متهمين في انتمائهم إلى خلية "إرهابية" في محافظة دمياط الساحلية، والتي ركز عليها الإعلام المصري ونعتها، بـ "خلية دمياط الإرهابية".

وأدانتهم المحكمة باعتناق أفكار "تكفيرية" والانضمام لجماعة "إرهابية" والتخطيط لمهاجمة منشآت عامة وخاصة، وحيازة أسلحة ومتفجرات.

وصرحت مصادر قضائية مصرية، أنّه من بين المحكوم عليهم بالإعدام، هنالك 16 مُتهم أُدين بشكل غيابي، وأنّ محكمة جنايات القاهرة، التي صدر عنها الحكم، عاقبت أربعة من المتهمين الـ 28، بالسجن المؤبد وثلاثة بالسجن المشدد 15 عاما، وعوقب السبعة المتبقين، بالإعدام حضوريا.

ويقول قانونيون إن السجن المشدد يحرم من يعاقب به من أي فرصة للعفو عن جزء من مدة العقوبة، وأن السجن المؤبد يصل إلى 25 سنة في السجن.

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أعلنت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، مساء اليوم الأربعاء، أن السلطات المصرية قررت "بشكل مفاجئ" إغلاق معبر رفح البري بعد فتحه ليوم واحد.
 

ويحق للمحكوم عليهم حضوريا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله، وأن تعيد المحاكمة أمامها، وتعاد محاكمة المدانين غيابيا بصورة تلقائية أمام محكمة الجنايات، التي أصدرت الحكم إذا سلموا أنفسهم أو ألقت الشرطة القبض عليهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت في 19 كانون الأول/ ديسمبر، أوراق من عوقبوا يوم الخميس بالإعدام إلى المفتي طالبة الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم.

وطلب رأي المفتي في أحكام الإعدام التي تصدرها محاكم الجنايات المصرية وجوبي لكن رأيه غير ملزم.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مصر
#السلطات المصرية
#محكمة الجنايات المصرية
#الحكم بالإعدام

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