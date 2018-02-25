  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار مصر

ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى بالقاهرة لـ12 قتيلا

تاريخ النشر: 25/02/2018 - 17:17

ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى بالقاهرة لـ12 قتيلا
مكان انهيار المبنى ( تويتر )
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، إن عدد ضحايا انهيار مبنى مكون من خمسة طوابق في جنوب القاهرة ارتفع إلى 12 قتيلا و19 مصابا، ووقع الحادث يوم الخميس، في منطقة منشأة ناصر التي أقيمت مبانيها عشوائيا عبر السنوات.

وأوضح المتحدث خالد مجاهد في بيان، إن 17 مصابا غادروا المستشفى وما زال مصاب يعالج من كسر في الحوض وآخر من صدمة عصبية.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، ذكرت يوم الحادث أن عشرة لقوا حتفهم وأن رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن أشخاص يرجح وجودهم تحت الأنقاض.

وفتحت الحوادث المماثلة في مصر، النقاش على مصراعيه، حيث يدور نقاش طويل منذ سنوات حول مسببات هذه الظاهرة، إذ يقول بعض المهندسين المعماريين وخبراء التخطيط العمراني، أنّ المسببات لهذه الظاهرة هي كثيرة وتنم عن عدة عوامل منها غياب المراقبة على معايير البناء، كما أشار بعضهم إلى أن ذلك يعود إلى نقص جودة المواد المستخدمة في البناء، بالإضافة إلى وجود عمارات آيلة للسقوط دون ترميم دوري.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مصر
#القاهرة
#انهيار مبنى
#الهندسة المعمارية

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رغم هدنة مجلس الأمن: قتلى بغارات النظام على الغوطة
رغم هدنة مجلس الأمن: قتلى بغارات النظام على الغوطة

2018-02-25

مصر.. السجن عام ونصف وتبرئة 7 على خلفية احتجاجات "تيران وصنافير"
مصر.. السجن عام ونصف وتبرئة 7 على خلفية احتجاجات "تيران وصنافير"

2018-02-25

أدانتهن بالانضمام لـ"داعش": محكمة عراقية تقضي بإعدام 16 تركية
أدانتهن بالانضمام لـ"داعش": محكمة عراقية تقضي بإعدام 16 تركية

2018-02-25

الأكثر قراءة

مآذن الغوطة تعلن الغارات وطبيبها يصف مأساتها بيوم القيامة

مآذن الغوطة تعلن الغارات وطبيبها يصف مأساتها بيوم القيامة

2018-02-24
القسام يكشف الأحد كواليس عمليات

القسام يكشف الأحد كواليس عمليات "الثأر المقدس"

2018-02-24
مستشار سابق لترامب يعترف بالتهم في التحقيق بـ

مستشار سابق لترامب يعترف بالتهم في التحقيق بـ"روسيا غيت"

2018-02-24
حالة الطقس: غائم جزئيا حتى صاف ويحتمل تساقط أمطار خفيفة

حالة الطقس: غائم جزئيا حتى صاف ويحتمل تساقط أمطار خفيفة

2018-02-24
انفجار بغزة والاحتلال يستنفر قواته على الشريط الحدودي

انفجار بغزة والاحتلال يستنفر قواته على الشريط الحدودي

2018-02-24