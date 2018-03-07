  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار مصر

الأمم المتحدة: السيسي يخلق جوًا من الترهيب قبل الانتخابات الرئاسية

تاريخ النشر: 07/03/2018 - 19:12

الأمم المتحدة: السيسي يخلق جوًا من الترهيب قبل الانتخابات الرئاسية
الأمير زيد بن رعد الحسين (أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : محمود مجادلة

عبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن استيائه مما وصفه "بمناخ الترهيب السائد" في مصر قبل الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الشهر، وقال إن الجو مشوب بعمليات اعتقال وتعذيب و"إسكات" لوسائل إعلام مستقلة.

وشهدت مصر، منذ تولي السيسي الرئاسة عقب انتخابات أعقبت انقلاب الجيش على أول رئيس مصري منتخب في تموز/ يوليو 2013، تصعيدًا في الحملة الأمنية على وسائل الإعلام بادعاء أنها تنشر تقاريرًا ربما تضر بالأمن القومي، في وقت تقترب فيه البلاد من انتخابات من شبه المؤكد  أن يفوز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة ثانية، وفي وقت يحارب فيه الجيش تنظيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء.

وقال مفوض حقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، في تقرير سنوي: "تتردد مزاعم عن الضغط على مرشحين محتملين للانسحاب، بعضهم بإلقاء القبض عليه. والتشريع يمنع المرشحين والمؤيدين من تنظيم تجمعات شعبية. وتم إسكات وسائل إعلام مستقلة، وحجب أكثر من 400 موقع لوسائل إعلام ومنظمات غير حكومية".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#السيسي
#الانتخابات الرئاسية
#الأمم المتحدة
#الأمير زيد بن رعد الحسين

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إستراتيجية أوروبية مفصلة للرد على الإجراءات التجارية الأميركية
إستراتيجية أوروبية مفصلة للرد على الإجراءات التجارية الأميركية

2018-03-07

مصر: إدراج "ولاية سيناء" و319 شخصًا على قوائم الإرهاب
مصر: إدراج "ولاية سيناء" و319 شخصًا على قوائم الإرهاب

2018-03-07

وسائل إعلام مصرية:بن سلمان يعتبر تركيا جزءًا من "مثلث الشر"
وسائل إعلام مصرية:بن سلمان يعتبر تركيا جزءًا من "مثلث الشر"

2018-03-07

الأكثر قراءة

وثيقة على الإنترنت تكشف وسائل وقدرات عسكرية إسرائيلية سرية جدا

وثيقة على الإنترنت تكشف وسائل وقدرات عسكرية إسرائيلية سرية جدا

2018-03-06
نتنياهو أمام

نتنياهو أمام "أيباك": يشيطن الفلسطينيين ويفخر بعلاقات إسرائيل والإمارات

2018-03-06
سورية: تحطم طائرة روسية ومصرع ركابها الـ32

سورية: تحطم طائرة روسية ومصرع ركابها الـ32

2018-03-06
بعد لقاء ترامب؛ نتنياهو: نصف الوقت لإيران وربع ساعة للفلسطينيين

بعد لقاء ترامب؛ نتنياهو: نصف الوقت لإيران وربع ساعة للفلسطينيين

2018-03-06
ترسخ جرائم الحرب: هل سينفذ الجيش الإسرائيلي أوامر بتطهير عرقي؟

ترسخ جرائم الحرب: هل سينفذ الجيش الإسرائيلي أوامر بتطهير عرقي؟

2018-03-06