الأمم المتحدة: السيسي يخلق جوًا من الترهيب قبل الانتخابات الرئاسية

عبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن استيائه مما وصفه "بمناخ الترهيب السائد" في مصر قبل الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الشهر، وقال إن الجو مشوب بعمليات اعتقال وتعذيب و"إسكات" لوسائل إعلام مستقلة.

وشهدت مصر، منذ تولي السيسي الرئاسة عقب انتخابات أعقبت انقلاب الجيش على أول رئيس مصري منتخب في تموز/ يوليو 2013، تصعيدًا في الحملة الأمنية على وسائل الإعلام بادعاء أنها تنشر تقاريرًا ربما تضر بالأمن القومي، في وقت تقترب فيه البلاد من انتخابات من شبه المؤكد أن يفوز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة ثانية، وفي وقت يحارب فيه الجيش تنظيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء.

وقال مفوض حقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، في تقرير سنوي: "تتردد مزاعم عن الضغط على مرشحين محتملين للانسحاب، بعضهم بإلقاء القبض عليه. والتشريع يمنع المرشحين والمؤيدين من تنظيم تجمعات شعبية. وتم إسكات وسائل إعلام مستقلة، وحجب أكثر من 400 موقع لوسائل إعلام ومنظمات غير حكومية".