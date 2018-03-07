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مصر: إدراج "ولاية سيناء" و319 شخصًا على قوائم الإرهاب

تاريخ النشر: 07/03/2018 - 18:25

مصر: إدراج "ولاية سيناء" و319 شخصًا على قوائم الإرهاب
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير : باسل مغربي

أدرجت محكمة مصرية، جماعة "ولاية سيناء" الموالية لتنظيم "داعش" الإرهابي، و319 شخصًا على قوائم الإرهاب.

وأفادت الجريدة الرسمية للبلاد، اليوم الأربعاء، أن "محكمة جنايات القاهرة، أدرجت الأربعاء الماضي، جماعة ولاية سيناء على قوائم الكيانات الإرهابية، و319 شخصًا على قائمة الإرهابيين، لمدة 3 سنوات".

وأدرجت المحكمة ذاتها في نيسان 2015، "ولاية سيناء" التي بايعت "داعش" أواخر 2014، على قائمة الكيانات الإرهابية، ولكن بمسماها القديم جماعة "أنصار بيت المقدس"، وذلك في أول تطبيق لقانون "الكيانات والقوائم الإرهابية" الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في شباط 2015.

واستندت محكمة جنايات القاهرة، في قراراها، وفق الجريدة الرسمية إلى ما انتهت إليه تحقيقات النيابة من أن المدرجين على تلك القوائم "هدفوا إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، وارتكاب جرائم إرهابية".

ووفق القانون المصري، يُعد القرار قابلًا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد)، خلال 60 يومًا من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

ويتبع الإدراج على قوائم الإرهاب، وفق القانون، التحفظ على الأموال والمنع من السفر.

وتنفي "الإخوان" علاقتها بأي أعمال عنف أو شغب، وأكدت مرارًا التزامها بالسلمية.

ومن وقت لآخر، تعلن السلطات المصرية قوائم جديدة للإرهاب.

ومن أبرز المدرجين على قوائم الإرهاب، جماعة الإخوان، وأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بالبلاد محمد مرسي، ولاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، والسياسي البارز عبد المنعم أبو الفتوح.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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