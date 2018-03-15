الأمم المتحدة قلقة إزاء الانتاخبات المصرية

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء عن قلقها إزاء الأوضاع المصرية، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقرها في نيويورك، فيما أعلن الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، في اجتماع له مع قادة الجيش والشرطة في مقر وزارة الداخلية أن " الانتخابات الرئاسية ستجرى بشكل يليق بمصر ويصنع المستقبل والأمل".

وجاءت تصريحات الأمم المتحدة قُبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية المُزمع إجرائها ابتداء من يوم غد السبت 16 آذار/ مارس وحتى 18 من الشهر الجاري في الخارج، فيما ستجرى الانتخابات داخل مصر في 26 وحتى 28 آذار/ مارس الجاري.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة، فرحان حق: "نواصل اتصالاتنا مع مصر على كافة المستويات، ونشعر بالقلق إزاء الأوضاع هناك".

وجاء تصريح فرحان، الذي لم يوضح فيه طبيعة هذه الاتصالات ولا نتائجها، ردًا على أسئلة صحفيين بشأن موقف الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، من حملة توقيفات أمنية طالت معارضين مصريين قبل الانتخابات.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري بشأن تصريح المتحدث الأممي من السلطات المصرية، غير أنها عادة ما تقول إن العملية الانتخابية تجرى في أجواء نزيهة.

ورفضت الخارجية المصرية الأربعاء الماضي، ما جاء في تقرير لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، أعرب فيه عن قلقه العميق بشأن "مناخ التخويف السائد" في سياق الانتخابات.

وردًا على هذا التقرير، قالت الخارجية، في اليوم نفسه، إن "ما يتم اتخاذه من إجراءات قانونية ضد أي فرد استند إلى مخالفات قانونية تم اقترافها وفقا لإجراءات قانونية سليمة".

وكان المحامي والناشط السياسي، خالد علي، تراجع، في كانون الثاني/ يناير الماضي، عن اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية، ليلحق بالعسكري المتقاعد، الفريق أحمد شفيق، والسياسي، محمد أنور عصمت السادات، لأسباب تتعلق بالمناخ السياسي في البلاد.

وفي الشهر ذاته، استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، اسم رئيس الأركان الأسبق، الفريق سامي عنان، من كشوف الناخبين، بعد أن أعلن اعتزامه الترشح، وذلك إثر إعلان الجيش المصري مخالفته قوانين منظمة للشأن العسكري في البلاد، بالإضافة إلى اعتقاله عل يد قوات الأمن المصري بتهمة التحريض.

ويتنافس في رئاسيات مصر 2018 مرشحان هما، السيسي، الذي يسعى إلى فترة رئاسية ثانية من أربع سنوات، ورئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، الذي أعلن قبيل أيام من ترشحه تأييده السيسي.