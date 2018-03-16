المصريون في الخارج يدلون بأصواتهم بانتخابات السيسي

يدلي المصريون في الخارج بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي بدأت صباح يوم الجمعة في الدول العربية والأجنبية وتستمر ثلاثة أيام.

ويسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي للفوز بفترة رئاسية ثانية وأخيرة يسمح بها الدستور، وينافسه رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

وستجرى الانتخابات في الداخل بين يومي 26 و28 آذار/مارس.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم قوله، إن العملية الانتخابية منتظمة في الدول التي بدأت فيها. وأضاف أن الهيئة لم تتلق إلى الآن أي شكوى حول سير التصويت.

وبحسب وسائل الإعلام الرسمية ستجرى الانتخابات في 139 لجنة تصويت في 124 دولة.

واصطف مئات الناخبين في طوابير امتدت عشرات الأمتار أمام السفارة المصرية في الكويت مع بدء لجنة الاقتراع داخل السفارة عملها صباح يوم الجمعة.

وسمح للصحفيين الذين يحملون تصاريح خاصة من السفارة بدخول لجنة الاقتراع ومتابعة التصويت.

وانتشر عشرات المتطوعين أمام السفارة لتنظيم المرور ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للوصول إلى لجنة الاقتراع.

ونقلت حافلات خاصة ناخبين من منطقة الجزيرة الخضراء القريبة من حي السفارات وأعادتهم بعد الإدلاء بأصواتهم وذلك لتفادي أي زحام مروري قرب السفارة.

وكان السيسي قد دعا المصريين، يوم الخميس، إلى الإقبال بأعداد كبيرة على التصويت.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحقق الرئيس المصري فوزا كبيرا في الانتخابات إذ أن موسى يقود حزبا يؤيد السيسي.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن ناخبين توافدوا على مقري السفارة في الرياض والقنصلية في جدة للإدلاء بأصواتهم.

كما ذكرت أن مصريين في السودان أدلوا بأصواتهم في مقر السفارة في الخرطوم.

وأدلى مصريون في المغرب بأصواتهم في مقر السفارة بالرباط. وقال السفير أشرف إبراهيم لرويترز ”رغم أن الأمطار كانت شديدة في الصباح كانت نسبة التصويت جيدة“.

ولم ينظم أي من المرشحين حملة انتخابية كبيرة وركزا بدلا من ذلك على دعوة الناخبين إلى الإقبال بكثافة على التصويت لمنح الفائز شرعية قوية.

وكانت لجنة بالسفارة المصرية في نيوزيلندا فتحت أبوابها في الساعة التاسعة صباح الجمعة.