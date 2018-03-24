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مقتل شرطي وإصابة 4 أشخاص بتفجير استهدف مدير أمن الإسكندرية

تاريخ النشر: 24/03/2018 - 13:51

مقتل شرطي وإصابة 4 أشخاص بتفجير استهدف مدير أمن الإسكندرية
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

هزّ انفجار قوي، منطقة بشرق مدينة الإسكندرية الساحلية المصرية، اليوم السبت، وأوقع قتيلا وثلاثة مصابين، كما خلّف أضرارا في سيارات ونوافذ بعدد من الشوارع، وفق ما ذكرت "رويترز"، نقلا عن مصادر أمنية وطبية.

وقال شهود عيان إنّ قوات من الجيش والشرطة ضربت طوقا أمنيا؛ حول مكان الانفجار، في منطقة رشدي، والذي لم تتبيّن طبيعته بعد.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن سيارة انفجرت في إحدى مناطق الإسكندرية شمالي البلاد.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هناك خسائر وقعت جراء الانفجار لم تحددها على الفور، وسط أنباء عن سقوط قتيل.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل شرطي وإصابة 4 أشخاص، إثر التفجير الذي "استهدف مسؤولا أمنيا شمالي البلاد"، وفق بيان.

وذكرت الداخلية في البيان: "انفجرت عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بالإسكندرية، أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية مستقلا سيارته".

وأضافت: "أسفر ذلك عن استشهاد أحد أفرد الشرطة (لم تُحدد رتبته الشرطية)، وإصابة أربعة آخرين، وحدوث أضرار ببعض السيارات المتوقفة على جانبي الطريق".

ويأتي الانفجار قُبيل الانتخابات المصرية المُقرّرة يوم الإثنين المُقبل، والمُقرر استمرارُها 3 أيام.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مصر
#انفجار

من عرب 48

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