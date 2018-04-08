مقتل 4 مسلحين وتوقيف 252 آخرين بسيناء

أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، مقتل 4 مسلحين، على الأقل وتوقيف 252 شخصا، في اليوم التاسع والخمسين للعملية العسكرية الشاملة بأنحاء البلاد.

جاء ذلك في بيان عسكري (رقم 18) متلفز، تضمن نتائج مبدئية لخطة "المجابهة الشاملة"، التي انطلقت 9 شباط/فبراير الماضي تحت عنوان "سيناء 2018"، وتستهدف مواجهة مسلحين بسيناء ودلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، دون تحديد مدة العملية.

وأعلن البيان الذي نقله المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، أن العمليات أسفرت خلال الأيام الماضية عن نتائج منها "قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير وكرين للعناصر الإرهابية أسفر عن مقتل عدد من المسلحين" .

وأوضح أنه تم " القضاء على 3 عناصر شديدي الخطورة والقبض على فردين آخرين وسط سيناء"، بخلاف "القضاء على عنصر شمال سيناء"، دون تفاصيل أكثر.

كما أشار إلى القبض على 250 فرداً من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، لافتا إلى أن جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

واستنادًا إلى البيانات العسكرية السابقة، يرتفع عدد القتلى إلى 167 مسلحا على الأقل، بخلاف 24 عسكريًا وعدد الموقوفين إلى 3942 شخصا منذ بدء العملية الشاملة بالبلاد.

ويطلق الجيش المصري تعبير "عناصر تكفيرية" على المنتمين للجماعات المسلحة الناشطة في سيناء، ومن أبرزها تنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذي أعلن في تشرين ثاني/نوفمبر 2014، مبايعة تنظيم "داعش"، وغيّر اسمه لاحقًا إلى "ولاية سيناء".

وأشار البيان إلى "تدمير عدد 386 ملجأ ووكرا ومخزنا عثر بداخلهم على 16 قنبلة يدوية و 8 دانات هاون بالإضافة إلى محطة إرسال"، فضلا عن "اكتشاف وتفجير 30 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات".

وكشف عن "تنظيم أكثر من 584 كمينًا ودورية أمنية على الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي وفرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي".

وأشار إلى "اكتشاف وتدمير عدد من الأنفاق بمدينة رفح شمالي سيناء".

وأوضح أن القوات المسلحة تواصل دفع القوافل الغذائية وتوزيع كميات كبيرة من الحصص التموينية، وإمداد المواطنين بكافة السلع والمواد الغذائية والاحتياجات المعيشية عن طريق منافذ.

وفي إشارة لاستمرار العملية العسكرية، ختم البيان بالقول: "تواصل القوات المسلحة والشرطة جهودها للقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية".

وانطلقت العملية العسكرية الأحدث في ظل حالة الطوارئ التي بدأت في نيسان/أبريل 2017، وتم تجديدها للمرة الثالثة 13 كانون ثان/يناير الماضي لمدة 3 شهور.