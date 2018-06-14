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السيسي يطيح بوزير دفاعه ويقيل وزير الداخلية

تاريخ النشر: 14/06/2018 - 14:09

السيسي يطيح بوزير دفاعه ويقيل وزير الداخلية
(أ ب)
عرب ٤٨ /العربي الجديد
تحرير: محمد وتد

أطاح رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، وزير الدفاع صدقي صبحي من منصبه وعين بدلا منه اللواء محمد أحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

كما أقال وزير الداخلية مجدي عبد الغفار وعين محمود توفيق وزيرا للداخلية، فيما أدت الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي اليمين الدستورية، اليوم الخميس، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت مصادر لـ"العربي الجديد" قالت إن الحكومة الجديدة تتضمن تغييراً في عدد من الحقائب الوزارية في مقدمتها المالية، حيث أوضحت أنه وقع الاختيار على محمد معيط لخلافة عمرو الجارحي.

كما أشارت إلى أن التعديلات تشمل حقائب التنمية المحلية والرياضة، حيث يحل أشرف صبحي، محل خالد عبدالعزيز، والصحة، والمرشح لها هالة زايد، والتموين، والطيران، المرشح لها يونس القاضي، قائد القوات الجوية، وعمرو نصار وزيراً للتجارة والصناعة خلفاً لطارق قابيل، وعمرو سميح، للاتصالات، خلفاً لياسر القاضي، ومحمد معيط، وزيراً للمالية، خلفاً لعمرو الجارحي. بينما لم يشمل التغيير وزارتي الخارجية والداخلية.

كما أدى اليمين الدستورية، أمام السيسي، 10 نواب للوزراء.

وكان السيسي قد كلّف مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة في السابع من حزيران يونيو الجاري.

وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قد تقدم باستقالته من منصبه، الثلاثاء قبل الماضي، بعد أيام قليلة من أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

وترأّس مدبولي مجلس الوزراء بالإنابة في الفترة المؤقتة أثناء رحلة علاج شريف إسماعيل بألمانيا.

وشغل مصطفى كمال مدبولي في وقت سابق منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من فبراير 2014 في وزارات إبراهيم محلب الأولى والثانية ووزارة شريف إسماعيل.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#السيسي
#الحكومة المصرية
#صدقي صبحي
#أحمد زكي

من عرب 48

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