  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار مصر

الروائي علاء الأسواني يقول إنه احتُجز بمطار القاهرة

تاريخ النشر: 01/07/2018 - 20:31

الروائي علاء الأسواني يقول إنه احتُجز بمطار القاهرة
أرشيفية
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

قال الروائي المصري البارز، علاء الأسواني، اليوم الأحد، إنه تم "احتجازه بمطار القاهرة" لبعض الوقت، واصفا الإجراء بأنه "عقاب لكل من يحمل رأيا معارضا".

وتم اتخاذ الإجراء ذاته ضد الأسواني، في كانون الثاني الماضي، وآنذاك نفت مصادر أمنية في تصريحات صحفية، احتجازه وقالت إنها "إجراءات احترازية لوجود اسمه على قوائم ترقب الوصول وليس المنع من السفر"، دون تفاصيل أكثر.

وغرّد الأسواني عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" في وقت سابق اليوم قائلا: "تم سحب جواز السفر مني وأنا محتجز في مطار القاهرة، إجراء غير قانوني المقصود به عقاب كل من يحمل رأيا معارضا، كل ذلك لن يخيفنى ولن يمنعني من الدفاع عن الحرية".

قبل أن يعود عقب نحو ساعة مغردا؛ "خرجت (...) في انتظار الطائرة إلى لندن ثم إلى نيويورك، ممتن جدا لهذا التضامن، أشعر فعلا أنني في حماية القراء الأصدقاء".

و"الأسواني"، أول مصري يحصل على جائزة "برونو كرايسكي"، التي فاز بها نيلسون مانديلا، واختارته التايمز البريطانية كواحد من أهم خمسين روائيا في العالم تمت ترجمة أعمالهم إلى الإنجليزية خلال الخمسين عاما الماضي، ومن أشهر روايته "عمارة يعقوبيان"، تحول إلى فيلم عام 2006، ثم إلى مسلسل عام 2007.

وتنتقد تقارير حقوقية لاسيما غربية ما تعتبره "منعا من السفر" لمعارضين بمصر، وهو اتهام عادة ما تنفيه القاهرة وتؤكد أنها ملتزمة بتطبيق القانون ودعم حرية التعبير عن الرأي.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#احتجاز روائي
#مصر
#القاهرة
#السيسي
#القمع في مصر

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"الوضع الصحي بالحديدة هو الأسوأ في اليمن"
"الوضع الصحي بالحديدة هو الأسوأ في اليمن"

2018-07-01

"ذي تايمز": مقاتلات بريطانية قصفت قوات داعمة للأسد جنوبي سورية
"ذي تايمز": مقاتلات بريطانية قصفت قوات داعمة للأسد جنوبي سورية

2018-07-01

76 مدنيا عراقيا قُتِلوا بأعمال عنف خلال حزيران
76 مدنيا عراقيا قُتِلوا بأعمال عنف خلال حزيران

2018-07-01

الأكثر قراءة

فرنسا تقصي الأرجنتين من المونديال بهزيمة ثقيلة

فرنسا تقصي الأرجنتين من المونديال بهزيمة ثقيلة

2018-06-30
أوروغواي تطيح ببطلة أوروبا خارج المونديال

أوروغواي تطيح ببطلة أوروبا خارج المونديال

2018-06-30
NBC: كيم وجّه ضربة لترامب

NBC: كيم وجّه ضربة لترامب

2018-06-30
غزة: قتيلان و8 إصابات ثلاثٌ منها خطيرة في انفجار الشجاعية

غزة: قتيلان و8 إصابات ثلاثٌ منها خطيرة في انفجار الشجاعية

2018-06-30

"صلحة" بين فيروز وزياد الرحباني

2018-06-30