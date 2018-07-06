مصر: مصرع 12 وإصابة 7 آخرين في حادث طرق

لقي 12 شخصًا مصرعهم، وأصيب 7 آخرون، فى حادث على الطريق الصحراوي الشرقي، في محافظة المنيا، قريبًا من كمين الشيخ فضل، إثر تصادم شاحنة صغيرة وسيارة "ميكروباص".

وأدى الحادث إلى وفاة 12 شخصًا، وهم: ربيعة محمد أبوطالب، 51 سنة، وعلي ضاحي، وجلال عاشور، أما البقية فمجهولو الأسماء حتّى الآن، كما أصيب سبعة أشخاص آخرين بجروح وكدمات وكسور، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى بني مزار العام، وفقًا لما نقله موقع جريدة الدستور المصرية.

ومما يجدر ذكره أنّ الطريق الصحراوي في مصر يشهد كلّ مدّة حوادث سير مروعة، وذلك يعود إلى رداءة البنى التّحتية بشكل أساسي.