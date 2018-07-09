100 حكم بالإعدام بمصر خلال حزيران

أفاد تقرير حقوقي صدر، اليوم الإثنين، عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان إنه تم توثيق 41 حكما بالإعدام أصدرتها المحاكم المصرية، وإحالة أوراق ستين شخصا للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم خلال شهر حزيران/ يونيون الماضي، بينما نفذت حكما واحدا بالإعدام.

وذكرت "الجبهة المصرية" في تقريرها الشهري أن ما لا يقل عن 41 حكما بالإعدام صدر خلال الشهر الماضي، 23 منها في قضايا جنائية، في حين أحالت المحاكم أوراق ما لا يقل عن ستين شخصا لمفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم في 21 قضية، ثلاث منها على خلفية سياسية، و18 في قضايا جنائية.

وحسب بيان صادر عن "الجبهة المصرية"، فإن المحاكم المصرية ما تزال مستمرة في استخدام عقوبة الإعدام في أحكامها على جرائم كثيرة، وصلت إلى 105 جرائم.

ولفتت إلى أن عقوبة الإعدام في مصر تواجه العديد من الإشكاليات؛ منها تطبيقها على مساحة واسعة من الجرائم وليست فقط الجرائم الخطيرة، كما أن المتهمين في القضايا السياسية أو الإرهاب يتم غالبًا انتهاك حقهم في الحصول على محاكمة عادلة، وهي الضمانات التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية.

كما طالبت "الجبهة المصرية" في البيان الحكومة والقضاء المصري بالالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان"، ومراجعة القوانين والتشريعات التي تتضمن عقوبات بالإعدام على عدد كبير من الجرائم.