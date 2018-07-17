  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار مصر

مصر: المصادقة على قانون يحصن قيادة الجيش من الملاحقة القضائية

تاريخ النشر: 17/07/2018 - 08:09

مصر: المصادقة على قانون يحصن قيادة الجيش من الملاحقة القضائية
السيسي (أرشيف أ ب)
عرب ٤٨/ رويترز
تحرير: عرب 48

صادق البرلمان المصري، أمس الإثنين، على قانون من شأنه توفير الحصانة لقادة الجيش من الملاحقة القضائية مستقبلا فيما يتصل بالعنف والقمع، الذي اجتاح البلاد بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في عام 2013.

السيسي يقصي قادة الجيش المصري عن الرئاسة... بتحصينهم
في ظاهره، قانونٌ لتحصين قيادات القوّات المسلحّة المصريّة قضائيًا، ولمنحهم امتيازاتٍ كبيرةً، ماليّةً وغير ماليّة، أبرزهم القادة العسكريين المشاركين في انقلاب تموز/يوليو 2013؛ في باطنه قانونٌ لمنع القادة ذاتهم من الترشّح لأيّة انتخابات رئاسيّة مقبلة، منعًا لتكرار ترشّح الفريق أوّل
 

ويمنح القانون الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطة تحديد الضباط المؤهلين للحصول على مزايا، منها معاملتهم معاملة الوزير والحصانة من اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم.

وتفيد المادة الخامسة من القانون بأنه "لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

ويشير ذلك إلى الفترة من الثالث من تموز/ يوليو 2013 حتى العاشر من كانون الثاني/ يناير 2016.

وأحيل مشروع القانون إلى البرلمان في نهاية أيار/ مايو. وينص القانون على استدعاء الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى الحياة.

كما يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم للخارج بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، طوال مدة خدمتهم وكذلك مدة استدعائهم.

وقتل مئات عندما فضت قوات الأمن اعتصاما لتأييد مرسي بميدان رابعة العدوية بالقاهرة في آب/ أغسطس 2013، في واحد من أعنف الأحداث التي شهدتها مصر في تاريخها الحديث.

وبعد الانتهاء سريعا من عملية تشريعية عادة ما تستغرق شهورا، تم إقرار القانون من خلال تصويت برفع الأيادي في البرلمان، حيث نال تأييد الأغلبية الساحقة من أعضاء البرلمان الحاضرين في الجلسة. فيما عارض القانون ثمانية نواب.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#مصر
#البرلمان
#قانون
#تحصين
#الجيش

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

في مواجهة ترامب: الاتحاد الأوروبي واليابان يوقعان اتفاقية تبادل حر
في مواجهة ترامب: الاتحاد الأوروبي واليابان يوقعان اتفاقية تبادل حر

2018-07-17

هذا ما دار في اللحظات الأخيرة من حياة علي عبد الله صالح
هذا ما دار في اللحظات الأخيرة من حياة علي عبد الله صالح

2018-07-17

المبعوث الأممي لليبيا يحذر من تعطيل الانتخابات
المبعوث الأممي لليبيا يحذر من تعطيل الانتخابات

2018-07-17

الأكثر قراءة

"طفلي ما عاش غير الحرب والحصار"

2018-07-16
بالأرقام: حصاد بطولة كأس العالم 2018

بالأرقام: حصاد بطولة كأس العالم 2018

2018-07-16
اشتباه: امرأة ألقت سكينا فأصابت ابنها

اشتباه: امرأة ألقت سكينا فأصابت ابنها

2018-07-16
ترامب وبوتين: أمن إسرائيل هدف مشترك

ترامب وبوتين: أمن إسرائيل هدف مشترك

2018-07-16

"ترامب في جيب بوتين بين المعيب والمخزي والخيانة"

2018-07-16