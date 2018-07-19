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حوادث مصر: مصر 12 وإصابة 28 في انقلاب شاحنة

تاريخ النشر: 19/07/2018 - 18:19

حوادث مصر: مصر 12 وإصابة 28 في انقلاب شاحنة
من المكان (تويتر)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

ارتفع عدد ضحايا حادث سير بمحافظة المنيا وسط مصر، اليوم الخميس، إلى 12 حالة وفاة و28 إصابة، وفق مصدر رسمي.

وأرجعت وزارة الصحة المصرية، في بيان "وفاة 12 مواطنًا وإصابة 28 آخرين إلى حادث انقلاب سيارة نقل محملة بإسمنت ثم اصطدامها بحافلة ومنزل ومقهي بالطريق الصحراوى الشرقى أمام مدخل قرية الشرفا مركز المنيا".

وأوضحت أنه تم نقل المتوفين والمصابين لعدد من المستشفيات، وأن 3 من المصابين تلقوا العلاج وخرجوا، فيما يتبقى 19 مصابًا تحت المتابعة.

وفي وقت سابق اليوم، صرح مصدر طبي، أن 10 أشخاص لقوا مصارعهم، وأصيب 25 آخرون، في حادث تصادم وسط مصر، بين سيارتين، إحداهما كانت تقل عمالًا.

ولم تصدر السلطات المصرية بيانًا بشأن أسباب الحادث.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017، كشف تقرير رسمي، مصرع ألف و929 شخصًا، وإصابة 7 آلاف و217 آخرين بحوادث طرق شهدتها البلاد خلال آخر 6 أشهر من العام ذاته، بانخفاض 28% عن الفترة ذاتها من 2016.

 


#حوادث مصر
#القاهرة
#المنيا

من عرب 48

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