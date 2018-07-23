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داعش يعلن مقتل أحد قادته في سيناء

تاريخ النشر: 23/07/2018 - 08:58

داعش يعلن مقتل أحد قادته في سيناء
أبو جعفر المقدسي (وكالات إعلام عن داعش)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير: أحمد دراوشة

ذكر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ومصدرٌ أمني، في وقت متأخر من مساء أمس، الأحد، أن زعيمًا محليا لفرع التنظيم في شبه جزيرة سيناء بمصر قُتل.

وعرف التنظيم القيادي بأنه أبو جعفر المقدسي، ونشر بيانًا على شكل ملصق تحت عنوان "قوافل الشهداء"، مع صورة لرجل ملتح يبتسم ويرتدي معطفا وقبعة.

وجاء في رسالة مقتضبة على قنوات التنظيم على تليغرام "الأخ أبو جعفر المقدسي تقبله الله". ولم تذكر الرسالة تفاصيل بشأن أين أو متى أو كيف قُتل.

وعرف مصدر أمني مصري الرجل بأنه زعيم الدولة الإسلامية في بلدة الشيخ زويد الساحلية، قرب الحدود مع قطاع غزة.

وقتل الجيش المصري بدعم من قوات الأمن مئات المشتبه بأنهم متشددون في عملية كبرى بدأت في شباط/فبراير الماضي، استهدفت مسلحين يقفون وراء سلسلة هجمات ضد أهداف عسكرية ومدنية في سيناء.


#سيناء
#الشيخ زويّد
#داعش
#ولاية سيناء

من عرب 48

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