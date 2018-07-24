السيسي يُقسم أنه سيتناول وجبة واحدة لبناء مصر

حاول الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء استجداء تعاطف الشعب مجددًا عبر تصريحات مثيرة للجدل كما عوّد المصريين، حيث لوّح بأنه قد يتناول وجبة طعام واحدة يوميًا "لبناء الأمّة".

وجاءت تصريحات السيسي، خلال افتتاحه بعض مشروعات الكهرباء، حيث قال إن "قيادة دولة تضم 100 مليون مواطن أمر لا يحل بالأكل والشرب. قسماً بالله لو كان الموضوع وجبة واحدة في اليوم لبناء أمة، لأقعد بقية عمري كله أكل وجبة واحدة".

وأشار السيسي إلى أنه "هناك دولا كثيرة جدا ليس لديها خمس الطاقة الكهربائية التي كانت لدينا فى 2013"، منوها إلى أنه "مافيش حاجة ببلاش".

وقدم السيسي الشكر لوزارة البترول في "حل أزمة قطاع الكهرباء"، في وقت ارتفعت به أسعار الكهرباء بنسب عالية في مصر بسبب القرارات الحكومية.

وطالب السيسي المصريين مرّة أخرى بالصبر "ليروا ما يحدث من تقدم كبير"، مشيرا إلى أن بلاده تعمل حاليا على الربط الكهربائي مع عدد من البلدان مثل السعودية والسودان وقبرص واليونان والأردن.

وطالب السيسي الناس، بـ"الوقوف إلى جانبه" حتى تستطيع مصر النهوض ومنع أي أحد من "إسقاطها"، كما أعاد مقولته المعتادة" "أنتم لازم تفخروا باللي اتعمل".

وكعادته أيضًا، استطاع السيسي إثارة سخرية المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، التي سنت السلطات المصرية قوانين لمراقبتها وعقاب مستخدميها بعد أن كانت المنفذ الوحيد المستخدم في مصر من أجل التعبير عن ضيق الحال وسوء الأوضاع المعيشية في مصر على أمل عدم التعرض للاعتقال.

وذكر محم ناصر علي، "باقة" من تصريحات السيسي المثيرة للسخرية:

سوبر سيسي.. وجبة واحدة في اليوم.. 10 سنين تلاجة فيها ميه بس.. بيمشي على رجله وميركبش.. اصبروا بس وهتشوفوا عجب العجاب.. يا ترى لسه المصريين هيشوفوا ايه تاني؟!

أشوفكم الليلة في #مصر_النهاردة الساعة 10 وربع بتوقيت القاهرة

#الكهرباء#نقابه_التجاريين — محمد ناصر علي (@M_nasseraly) July 24, 2018

ولفت السيد غيط، إلى المفارقة في تصريحات السيسي:

لما حضرتك كـ عبدالفتاح الكيكي عندك استعداد تاكل وجبة واحدة في اليوم لـ بناء أمة وعايزنا احنا كـ شعب نعمل كده، طب ما تجوّع معانا القضاة والجيش والشرطة بدل ما تزود مرتباتهم عمال على بطال لمواجهة الغلا..!#السعاده_احيانا_بتكون — aelsayed gheat (@aelsayedgheat) July 24, 2018

وسخرت صفحة "قلم حر" من كلام السيسي:

مستعد يكمل عمره بياكل وجبه واحده في اليوم علشان يبني مصر ....

نفهم من كدا ان الوجبتين التانيين كلفوا مصر ٤٨ مليار دولار في ال٥ سنين اللي فاتوا ؟ #ثائرون_فلسطينيون #ارحل_يا_سيسي #المصري_بيصرخ_من — قلم حر (@K______om) July 24, 2018

وقال محمد عيد:

وكتب كمال أحمد:

وسخرت آية محمد سعيد من تصريحات السيسي: