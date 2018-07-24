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السيسي يُقسم أنه سيتناول وجبة واحدة لبناء مصر

تاريخ النشر: 24/07/2018 - 21:51

السيسي يُقسم أنه سيتناول وجبة واحدة لبناء مصر
عرب ٤٨
تحرير: خالد السيد

حاول الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء استجداء تعاطف الشعب مجددًا عبر تصريحات مثيرة  للجدل كما عوّد المصريين، حيث لوّح بأنه قد يتناول وجبة طعام واحدة يوميًا "لبناء الأمّة".

وجاءت تصريحات السيسي، خلال افتتاحه بعض مشروعات الكهرباء، حيث قال إن  "قيادة دولة تضم 100 مليون مواطن أمر لا يحل بالأكل والشرب. قسماً بالله لو كان الموضوع وجبة واحدة في اليوم لبناء أمة، لأقعد بقية عمري كله أكل وجبة واحدة".

وأشار السيسي إلى أنه "هناك دولا كثيرة جدا ليس لديها خمس الطاقة الكهربائية التي كانت لدينا فى 2013"، منوها إلى أنه "مافيش حاجة ببلاش".

وقدم السيسي الشكر لوزارة البترول في "حل أزمة قطاع الكهرباء"،  في وقت ارتفعت به أسعار الكهرباء بنسب عالية في مصر بسبب القرارات الحكومية.

السيسي يحصي 21 ألف "إشاعة" خلال 3 أشهر
ادعى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، خلال كلمة ألقاها في حفل لتخريج طلبة كليات عسكرية، أن مصر "واجهت" 21 ألف شائعة تضغط" بهدف تحريك الناس لتدمير بلادهم"، خلال ثلاثة الأشهر الماضية.
 

وطالب السيسي المصريين مرّة أخرى بالصبر "ليروا ما يحدث من تقدم كبير"، مشيرا إلى أن بلاده تعمل حاليا على الربط الكهربائي مع عدد من البلدان مثل السعودية والسودان وقبرص واليونان والأردن.

وطالب السيسي الناس، بـ"الوقوف إلى جانبه" حتى تستطيع مصر النهوض ومنع أي أحد من "إسقاطها"، كما أعاد مقولته المعتادة" "أنتم لازم تفخروا باللي اتعمل".

وكعادته أيضًا، استطاع السيسي إثارة سخرية المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، التي سنت السلطات المصرية قوانين لمراقبتها وعقاب مستخدميها بعد أن كانت المنفذ الوحيد  المستخدم في مصر  من أجل التعبير عن ضيق الحال وسوء الأوضاع المعيشية في مصر  على أمل عدم التعرض للاعتقال.

وذكر محم ناصر علي، "باقة" من تصريحات السيسي المثيرة للسخرية:

ولفت السيد غيط، إلى المفارقة في تصريحات السيسي:

وسخرت صفحة "قلم حر" من كلام السيسي: 

وقال محمد عيد:

وكتب كمال أحمد:

وسخرت آية محمد سعيد من تصريحات السيسي:

 


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من عرب 48

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