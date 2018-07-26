مصر: إصدارُ حكم نهائي بسجن "مفتي الإخوان" 5 سنوات

قضت أعلى محكمة طعون مصرية، اليوم الخميس، بعقوبة السجن 5 سنوات، بحق القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" عبد الرحمن البر، الملقب إعلاميا بـ"مفتي الإخوان"، و2 آخرين في القضية المعروفة باسم "قطع طريق قليوب الزراعي"، وفق مصدر قضائي.

ويُعدّ حكم اليوم نهائيا غير قابل للطعن أمام أي محكمة أخرى في البلاد، بحسب المصدر ذاته.

وقال مصدر قضائي في تصريحات صحافية، إن محكمة النقض قضت اليوم برفض الطعن المقدم من البر عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان، أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة، وعبد الله بركات عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق في جامعة الأزهر، وحسام ميرغني القيادي في جماعة الإخوان في محافظة القليوبية، على عقوبة السجن 5 سنوات.

وفي 5 تموز 2014، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بإعدام 10 أشخاص غيابيا، من قيادات جماعة الإخوان، بينهم البر وبركات وميرغني، والسجن المؤبد، لـ 37 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، في القضية ذاتها.

وفي حزيران 2015، تم القبض على البر وبركات والميرغني تباعا، وتقدموا بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة من جديد. وفي حزيران 2017، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بتخفيف حكم الإعدام على البر وبركات وميرغني إلى 5 سنوات، في إعادة إجراءات محاكمتهم عقب القبض عليهم، قبل أن يطعنوا على الحكم في آب من العام ذاته.

وتعود أحداث القضية إلى تموز 2013، حين اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وهو أحد الطرق السريعة والرئيسية في البلاد، في محافظة القليوبية.

وتوجّه هؤلاء المتظاهرون إلى الطريق ذاته من ميدان رابعة العدوية، حيث كان يعتصم مؤيدون لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، احتجاجا على الإطاحة به من الحكم.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهما بينها، "التحريض على أحداث العنف، وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب في تموز 2013، والتي قتل فيها اثنان وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة، وإطلاق الأعيرة النارية"، بحسب لائحة الاتهام التي نفى المتهمون صحتها.

يُذكر أن محكمة النقض قضت في حكم نهائي في 26 تشرين الأول 2016، برفض طعن بديع و36 آخرين حضوريا في القضية ذاتها.