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السيسي للإسرائيليين: اغتنموا "فرصة عظيمة للسلام"

تاريخ النشر: 29/07/2018 - 23:44

السيسي للإسرائيليين: اغتنموا "فرصة عظيمة للسلام"
(أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: محمود مجادلة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، متحدثًا للرأي العام الإسرائيلي، إن على الإسرائيليين اغتنام ما وصفه بـ"فرصة عظيمة للسلام" متاحة في الوقت الراهن، وذلك في مداخلة خلال مؤتمر للشباب عقد في جامعة القاهرة.

وصرح السيسي في سياق رده على أسئلة الشباب خلال المؤتمر أنه سيتوجه مرة أخرى إلى "الرأي العام في إسرائيل... لدينا فرصة عظيمة للسلام في المنطقة وإيجاد حل" للقضية الفلسطينية. مضيفا "هذا الحل لن يكون خصما من أمنك أو من استقرارك".

كما اعتبر الرئيس المصري ردا على سؤال حول تقارير وسائل الإعلام عما يسمى "صفقة القرن" أن "هذا التعبير تعبير إعلامي وليس سياسيا"، وتابع السيسي "مصر مواقفها واضحة، نحن مع كل قرارات الأمم المتحدة، نحن مع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية ونحن مع (الانسحاب الإسرائيلي) إلى ما قبل حدود 1967".

وادعى السيسي أن بلاده "تحاول أن تكون عاملا إيجابيا وتمارس دورها بهدوء"من أجل التوصل إلى تسوية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. واستطرد الرئيس المصري "نحن في قطاع غزة ومع السلطة الفلسطينية نسعى سعيا حثيثا للمصالحة حتى تكون هناك قيادة واحدة للتفاوض".

وزعم أن مصر تعمل على أن "تخفف ما أمكن المعاناة التي يعيشها أكثر من 2 مليون فلسطيني داخل قطاع غزة، لذلك خلال الشهرين الأخيرين(...) كنا حريصين على أن يكون معبر رفح مفتوحا حتى نيسر على أهالي القطاع ما أمكن".

علما بأن معبر رفح يربط قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ إطاحة الجيش المصري بالرئيس السابق محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013، وكانت تفتحه على فترات متباعدة بشكل استثنائي لمرور الحالات الإنسانية، قبل أن تقرر فتحه لفترة غير محددة منذ أيار/ مايو الماضي.

كما شدد السيسي على أن بلاده "لا تقبل (أي حل) لا يقبله الفلسطينيون"، و"لا أستطيع أن أوافق على شيء لا توافق عليه السلطة الفلسطينية".


#السيسي
#مصر
#رفح
#المصالحة الفلسطينية

من عرب 48

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