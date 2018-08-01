تزوير الشهادات بالكويت: مصر تنفي تورُّط جامعاتها

يبدو أنّ لقضيّة تزوير الشهادات في الكويت، والتي كُشِف النقاب عنها، في الثلث الأخير من الشّهر الماضي، تبعاتٌ مستمرة حتّى الآن، فقد نفت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء، تورُّط جامعاتها في إصدار شهادات جامعية مزورة لمصلحة أشخاص يعملون في الكويت.

وأكّد مجلس الوزراء المصري في بيان، أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، أكدت عدم قيام الجامعات المصرية بإصدار أية شهادات جامعية مزورة للطلاب الكويتيين، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا".

وجاء في البيان كذلك: "القضية المُثارة حاليا تتعلق بتورط أشخاص في إصدار شهادات وهمية لا مرجع لها في الجامعات المصرية على الإطلاق".

وبحسب البيان، فقد شددت وزارة التعليم العالي بمصر، على أن "الجامعات المصرية ليست طرفا في هذه القضية، وأنها حينما سئلت عن صحة هذه الشهادات من الجانب الكويتي، أفادت بأنها مزورة ووهمية".

وأشارت الوزارة إلى "قيام الجامعات المصرية خلال الفترة الماضية بتطوير طباعة شهاداتها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يجعلها غير قابلة للتزوير والتحايل".

وذكرت "الأناضول" أنها علمت من مصادر مطلعة على القضية، فضلت عدم كشف هويتها، أن العدد يراوح بين 400 و1000 شهادة، وربما يزيد، ما يعني أنها قضية التزوير الأضخم في تاريخ الكويت.

وألقت السلطات الكويتية العام الماضي، القبض على شاب كويتي متخصص في بيع الشهادات المزورة من دول عربية مقابل 12 ألف دولار للشهادة الواحدة، تدفع بالتقسيط.

وفي يوليو 2016، أحالت الحكومة 270 مزورا لشهادات طب وهندسة يعمل أغلبهم في القطاع الخاص، إلى النيابة العامة.