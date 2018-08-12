مصر: إلقاء القبض على 7 بينهم امرأتان لصلتهم باستهداف كنيسة

ألقت أجهزة الأمن المصريّة، القبض على سبعة، بينهم امرأتان، لصلتهم بمهاجم انتحاريّ فجّر نفسه بالقرب من كنيسة في محافظة القليوبية المجاورة للقاهرة، بحسب ما قالته وزارة الداخلية المصرية في بيان، يوم الأحد.

وأحبطت أجهزة الأمن، يوم السبت، محاولة انتحاري يرتدي حزاما ناسفا استهداف كنيسة العذراء في منطقة مسطرد، وفقَ ما نقلته وسائل إعلام رسمية.

وجاء في بيان الداخلية أن أجهزة الأمن حددت هوية "الإرهابي (...) وتبيّن أنه يُدعى عمر محمد أحمد مصطفى (...) مواليد القاهرة".

وأضافت الوزارة أن من بين السبعة المقبوض عليهم امرأتين تعيش إحداهما في منطقة الزمالك الراقية بالقاهرة.

يُذكر أن العديد من الكنائس، تعرّضت في مصر لهجمات في السنوات الأخيرة، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية الذي ينشط في محافظة شمال سيناء مسؤوليته عن أغلبها.