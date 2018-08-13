مصر: مصرع امرأة و4 أطفال في انهيار عقار

لقى 5 أشخاص مصرعهم، اليوم الإثنين، إثر انهيار عقار جنوبي مصر، وسط تواصل الجهود الأمنية للبحث عن ضحايا آخرين.

وأوضحت وكالة الأنباء المصرية، أن عقارا مكونا من 3 طوابق انهار بمدينة قنا، وتمكنت قوات الدفاع المدني من انتشال 5 جثث، لامرأة 35 عاما، و4 أطفال تتراوح أعمارهم من 9 إلى 15 عاما.

فيما قالت وسائل إعلام محلية، إن "الأجهزة الأمنية تكثف جهودها، للبحث عن ضحايا آخرين تحت أنقاض العقار المنهار".

ولم يصدر بيان من السلطات المصرية بشأن عدد قاطني العقار المنهار، ولا تفاصيل أكثر عن أسباب الانهيار.

وتشهد مصر انهيارات متكررة لعقارات لأسباب بينها البناء العشوائي وعدم الالتزام بقوانين البناء أو لتصدعها، وفق تقارير محلية.