ألقت الشرطة المصرية القبض، مساء أمس، الأحد، على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وذلك وفقا لما ذكره مصدران أمنيان وزوجة الكاتب لـ"رويترز".

وألقي القبض على فاروق بعد أيام من تقارير لوسائل إعلام محلية عن مصادرة مسودة كتاب من تأليفه بعنوان "هل مصر بلد فقير حقًا" تضمن انتقادا للسياسات الاقتصادية للحكومة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المصريّة، وقال المصدران الأمنيان إن الشرطة ألقت القبض على فاروق بناء على أمر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره. ولم يتسن الوصول لمكتب النائب العام أو ناشر الكتاب، للتعليق على ذلك في ساعة متأخرة من مساء أمس، الأحد.

وقالت نجلاء سلامة زوجة فاروق لـ"رويترز" إن رجال الشرطة الثلاثة الذين أخذوه من منزله في إحدى ضواحي القاهرة أبلغوه أنهم يلقون القبض عليه بسبب هذا الكتاب.

وأضافت أنه سُمح لها فيما بعد بتسليمه طعامًا وأدوية وملابس في قسم الشرطة المحتجز به.

وشهدت مصر منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطة في 2014 حملة على المعارضين يصفها ناشطون بأنها "غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث".

وتقول الحكومة إن إجراءاتها تستهدف "إرهابيين ومخربين يحاولون تقويض دعائم الدولة".