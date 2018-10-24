السلطات المصرية تدعي مقتل 11 مسلحا في اشتباك

قالت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، إنها قتلت 11 "مسلحا" في تبادل إطلاق نار جنوبي مصر.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية، فإن قوات الأمن المصرية استهدفت "تمركزا لمجموعة مسلحة" في كهف جبلي على طريق منطقة الظهير الصحراوي الغربي.

وادعى البيان أن المجموعة استخدمت الكهف لتجهيز واستقبال عناصر جدد لتدريبهم على استخدام الأسلحة وإعداد العبوات الناسفة.

وأضاف البيان أنه تمت مداهمة المنطقة، بتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا، ووقع اشتباك خلال محاصرة المنطقة، أسفر عن مقتل 11 شخصا من عناصر المجموعة.

ولم يرد أي تعقيب من مصادر مستقلة أو شهود عيان أو ذوي القتلى.