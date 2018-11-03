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تحطم مقاتلة "ميغ-29" خلال طلعة تدريبية في مصر

تاريخ النشر: 03/11/2018 - 16:49

تحطم مقاتلة "ميغ-29" خلال طلعة تدريبية في مصر
مقاتلة روسية من طراز "ميغ -29 " (أرشيف)
عرب ٤٨ /ووكالات

أعلنت وكالة الأنباء الروسية سقوط مقاتلة روسية من طراز "ميغ -29 "، اليوم السبت، خلال طلعة تدريبة للقوات الجوية المصرية. ووفقا لبيان صادر عن الشركة الروسية الموحدة لتصميم الطائرات، فإن موسكو قررت إرسال خبراء للمشاركة في التحقيقات بسقوط مقاتلة من صناعة روسية في مصر.

وأضافت الشركة في البيان: "سيتوجه خبراؤنا الفنيون في أقرب وقت إلى مصر للمساعدة في التحقيق بملابسات الحادث".

وذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، أن الطيار الذي قاد المقاتلة تمكن من القفز بالمظلة وإنقاذ حياته.

وبحسب الصحيفة، فإن الطائرة التي تحطمت بيعت للجيش المصري في وقت سابق من العام الجاري في إطار صفقة أسلحة. ورجحت أن يكون سبب تحطم المقاتلة خلل فني أو خطا من الطيار.

بدوره، اكتفى الجيش المصري التعقيب على الحادثة بالقول: "المقاتلة سقطت نتيجة خلل فني بأدوات التحكم".

يذكر أن وزارة الدفاع المصرية أعلنت في نيسان/أبريل الماضي، حصولها على مجموعة من المقاتلات من طراز "ميغ-29"، بموجب صفقة بين موسكو والقاهرة.

إلى أن المقاتلة "ميغ-29"صنعت في زمن الاتحاد السوفييتي وتم تطويرها على عدة مراحل، حيث تتميز في قدرتها على تدمير جميع الأهداف الجوية في مختلفة الظروف المناخية، وذلك عبر تزويدها بصواريخ موجهة ومدافع الرشاش، كما أنها تتميز بقدرتها على تدمير الأهداف البرية عبر استخدام الأسلحة غير الموجهة.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#مصر
#ممقاتلة روسية
#تحطم
#"ميغ -29 "
#القوات الجوية المصرية

من عرب 48

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