الداخلية المصرية تعلن تصفية ستّة "مسلّحين"

مرّة أخرى خلال أقلّ من أسبوعين، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، تصفيّة 6 "مسلحين" في تبادل لإطلاق نارٍ، جنوبي البلاد.

وفق بيان للوزارة، "قامت مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد"، باتخاذ مأوى لها بإحدى المناطق الجبلية جنوبي البلاد، عقب عمليات تمشيطية للقوات.

وفي السابق، قالت منظمات حقوقيّة إن السلطات المصريّة تستغلّ العمليّات الإرهابيّة لتصفية معتقلين سياسيين انتهت فترات محكوميّاتهم.

وأوضح بيان الداخلية المصريّة أن القوات داهمت المأوى فجر السبت، وجرى تبادل إطلاق النار نتج عنه "مصرع" 6 من العناصر ذاتها، دون تفاصيل حول أسمائهم والتهم الموجهة إليهم.

وأشار البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا (المعنية بقضايا الأمن القومي) التحقيق.